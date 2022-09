Tim Burton a Lucca Comics & Games con Mercoledì!

News Cinema

Tim Burton a Lucca con anteprima la serie Netflix Mercoledì il 31 ottobre, ospite d'onore a Lucca Comics & Games. Annunciati ospiti e programma della nuova edizione dal 28 ottobre al 1 novembre.

Il direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina ha annunciato in conferenza stampa gli ospiti dell'edizione del rientro pieno alla normalità e al grande pubblico, dal 28 ottobre al 1 novembre prossimi. E contrariamente al solito ha iniziato subito dall'Area Movie, che da anni vede portare a Lucca i protagonisti dei film e delle maggiori serie in streaming. L'elenco degli ospiti in questa, come nelle altre sezioni, si allungherà nei prossimi giorni, per cui vi invitiamo a consultare il sito ufficiale della manifestazione. Quest'anno c'è un super-ospite: sarà col pubblico dei Comics a festeggiare Halloween, il 31 ottobre, niente meno che Tim Burton. Netflix ha infatti scelto Lucca per l'anteprima europea del primo episodio di Mercoledì, la sua ultima creazione, che arriverà in streaming dal 23 novembre.

Tim Burton super ospite presenta Mercoledì

Mercoledì, serie tv in 8 episodi, è un mystery con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima... tutto ciò mentre esplora nuove e complicate relazioni alla Nevermore. Nel ruolo della protagonista Mercoledì Addams ci sarà Jenna Ortega, affiancata da Gwendoline Christie (preside Larissa Weems), Jamie McShane (sceriffo Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Riki Lindhome (Dr.ssa Valerie Kinbott) e Christina Ricci (Marilyn Thornhill). A interpretare gli altri iconici membri della famiglia Addams sono invece Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams) e Isaac Ordonez (Pugsley Addams).

Gli altri ospiti di Lucca Comics & Games

Tra gli altri ospiti dell'Area Movie, a cura di QMI: Denise Gough e Kyle Soller per parlare di Star Wars: Andor; Chadha-Patel, Erin Kellyman ed Ellie Bamber, membri del cast di Willow; Matteo Rovere per Romulus II – La guerra per Roma; Roberto Recchioni con l'anteprima dell'episodio pilota di Carne Fredda; Lillo Petrolo e Frank Matano per presentare i loro nuovi show Sono Lillo, e Prova Prova Sa Sa... Tantissimi gli ospiti del mondo del fumetto, tra cui i mangaka Norihiro Yagi; Nagabe; Atsushi Ohkubo. Altri big internazionali Chester B. Cebulski; Lee Bermejo; Arnaud Dollen; Jérôme Alquié; Marcello Quintanilha; Miguel Repiso, in arte Rep. Fumettisti di casa nostra Sio, Dado, Fraffrog e Keison, Zerocalcare, Leo Ortolani, Tanino Liberatore e Tito Faraci. Questi ultimi autori delle sceneggiature e delle illustrazioni di "Le storie della paranza", graphic novel tratte da "La paranza dei bambini" di Roberto Saviano, che sarà anche quest'anno a Lucca.

Grandi ospiti anche dal mondo del videogame: Yoshitaka Amano; Nolan Bushnell e Davide Soliani. E tra quelli della letteratura Francesca Michielin e Valerio Lundini, che presederanno a Lucca i loro libri. Tra le mostre: A Palazzo Ducale, la personale Giacomo Nanni, un altro sguardo sul mondo dedicata a uno dei fumettisti italiani più raffinati e profondi, autore di Atto di Dio (2018), premiato anche ad Angoulême, e di Tutto è vero (2021). Nella Chiesa dei Servi, con Corrado Roi: Diabolik, chi sei?, uno dei grandi nomi del fumetto italiano reinterpreta il celebre personaggio mascherato in onore del suo 60° anniversario. Al Palazzo delle Esposizioni, nella sede della Fondazione Banca del Monte di Lucca, la mostra Castelli & Friends farà il punto sull’immensa carriera di un altro gigante del fumetto italiano, Alfredo Castelli, Maestro del Fumetto a Lucca nel 2006 e padre, tra l’altro, di Martin Mystère.

Tra le novità annunciate, lo spostamento dei concerti dalle Mura al Palazzetto dello Sport, più al riparo dalle intemperie, dove saranno a disposizione del pubblico 1800 posti seduti e 2000 in piedi, e si svolgeranno le performance pomeridiane e serali di molti artisti, tra cui, immancabili, Cristina D'Avena, Giorgio Vanni e i Nanowar of Steel e i Rhapsody of Fire.

La soglia dei biglietti è stata innalzata a 75.000 al giorno, dunque partecipate numerosi!