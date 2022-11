Tilda Swinton nel trailer di The Eternal Daughter

News Cinema

Il film di Joanna Hogg, prodotto da Martin Scorsese, è stato presentato in concorso al Festival di Venezia 2022. Ecco il trailer di The Eternal Daughter.

Dopo aver realizzato assieme The Souvenir e il suo sequel, film acclamati dalla critica internazionale, la grande Tilda Swinton e la regista e sceneggiatrice inglese Joanna Hogg hanno collaborato nuovamente in The Eternal Daughter, il film prodotto dalla A24 che è stato presentato in concorso al Festival di Venezia 2022 (qui potete leggere la recensione di The Eternal Daughter di Mauro Donzelli scritta al Lido), per poi essere proiettato anche a Toronto, al New York Film Festival e al BFI London Film Festival.

Ghost story sui generis, il film, nella cui lista dei produttori compare anche il nome di Martin Scorsese, vede Swinton interpretare un doppio ruolo: quello di una donna e di sua madre. La storia è infatti quella di un'artista e della sua anziana genitrice che si trovano a doversi confrontare con segreti rimasti a lungo sepolti quando fanno ritorno in una vecchia casa di famiglia, ora diventata un albergo teatro di misteriosi eventi.

Nel cast di The Eternal Daughter, di cui di seguito trovate il primo trailer originale, ci sono anche Joseph Mydell, Carly-Sophia Davies e Alfie Sankey-Green.

The Eternal Daughter: il trailer del film con Tilda Swinton