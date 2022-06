Ticket To Paradise: George Clooney e Julia Roberts nel primo trailer ufficiale in italiano della commedia romantica

News Cinema

Ticket To Paradise, la commedia romantica diretta da Ol Parker, con protagonisti George Clooney e Julia Roberts, arriverà nei cinema italiani il 6 ottobre prossimo. Ecco intanto il primo trailer ufficiale in italiano del film.

Diretta da Ol Parker (Mamma Mia! Ci Risiamo, sceneggiatore dei film Marigold Hotel) e da lui sceneggiata con Daniel Pipski, Ticket To Paradise, con protagonisti George Clooney e Julia Roberts, è una commedia romantica che racconta come le seconde possibilità possano sorprenderci e vede i due attori premi Oscar nei panni di due ex che si ritrovano in una missione comune per impedire alla figlia innamorata di commettere il loro stesso errore



Ticket To Paradise arriverà solo nei cinema il 6 ottobre prossimo con Universal Pictures. Ecco intanto il primo trailer ufficiale in italiano del film: