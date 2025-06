Ti presento i miei, Ariana Grande nel cast del quarto film: Chi interpreterà?

News Cinema

Dopo il successo di Wicked, Ariana Grande darà un prezioso contributo ad un altro franchise guidato da Ben Stiller e Robert De Niro.

Ariana Grande sta per avvicinarsi ad un’altra tipologia di famiglia. Dopo il successo di Wicked e in attesa di scoprire cos’accadrà alla sua Glinda nel sequel Wicked: For Good, l’attrice candidata agli Oscar è stata coinvolta nel cast di Ti presento i miei 4, il cui titolo effettivo è ancora in fase di lavorazione per cui è destinato a cambiare. Insieme a Ben Stiller e Robert De Niro, che riprenderanno i ruoli storici nel franchise, Ariana Grande darà il suo contributo: ma chi interpreterà?

Ti presento i miei 4, Ariana Grande nel cast del film: ma chi interpreterà?

La trama di Ti presento i miei 4 non è stata ancora rivelata, motivo per cui non è chiaro chi interpreterà Ariana Grande. Secondo fonti interne, come riporta Deadline, Universal Pictures sarebbe entusiasta di lavorare di nuovo con la popstar. John Hamburg, che ha già lavorato alla sceneggiatura dei precedenti tre film, anche in questo caso tornerà come sceneggiatore e anche regista, mentre le quattro star principali Stiller e De Niro insieme a Teri Polo e Blythe Danner sono stati tutti confermati per il grande ritorno. Nessuna conferma invece sul coinvolgimento del Kevin di Owen Wilson o addirittura del signor Jinx. In ogni caso Ben Stiller figura anche come produttore del progetto.