Ti presento i miei 4: Ariana Grande e Owen Wilson faranno compagnia a De Niro e Ben Stiller

News Cinema

Confermato il ritorno di Owen Wilson nella saga di Ti presento i miei. Farà compagnia infatti a Robert De Niro, Ben Stiller e Ariana Grande nel quarto episodio presto in arrivo. Ecco tutte le anticipazioni.

La saga di Ti presento i miei è pronta a presentare un nuovo, quarto capitolo. Avevamo anticipato il ritorno inevitabile delle colonne Robert De Niro e Ben Stiller, ma adesso secondo Hollywood Reporter ci saranno anche, di nuovo, Owen Wilson, oltre a Teri Polo, presente quest'ultima nei primi tre episodi della serie. Ma non solo, confermata anche la popstar Ariana Grande, che con la performance del musical Wicked si è guadagnata una giusta credibilità anche come attrice, oltre alla candidatura all'Oscar. Sarà lei la frizzante novità della serie, con la speranza di intercettare anche un pubblico più giovane.

Ti presento i miei 4 è stato scritto dal co-sceneggiatore dei primi tre film, John Hamburg, che sarà in questo caso anche regista. La Universal ha anche già fissato una data d'uscita americana, per il 25 novembre 2026, mentre Paramount coprodurrà e distribuirà il film nel resto del mondo, anche in Italia, probabilmente negli stessi giorni.

Il primo film, uscito nel lontano 2000, raccontava di un uomo (Ben Stiller) e del laborioso primo incontro con i genitori assai severi della sua ragazza, in particolare il padre Bob De Niro. In seguito sono arrivati due seguiti, Mi presenti i tuoi? e Vi presento i nostri, con gli altri suoceri Dustin Hoffman e Barbara Streisand. Wilson ha divertito molto nei panni dell'ex fidanzato della ragazza, interpretata da Teri Polo, ricco e molto apprezzato dai genitori, oltre che pieno di talenti. Era già tornato nei sequel e ora anche nel quarto capitolo, diretto da Hamburg, così come in alcuni episodi della serie televisiva sportiva per AppleTv+, Stick.

Grande segreto intorno alla trama di Ti presento i miei 4, si sa solo che uno degi snodi centrali della storia ruoterebbe attorno al figlio dei personaggi di Stiller e Polo, che si fidanza con una donna prepotente apparentemente totalmente sbagliata per lui, interpretata da Ariana Grande.