Ti Presento i Miei 4 è in fase di sviluppo: Robert De Niro e Ben Stiller in trattative

Un quarto film dedicato alla serie Ti presento i miei è in fase di sviluppo e Robert De Niro e Ben Stiller sarebbero in trattative per riprendere i rispettivi ruoli da protagonisti.

Robert De Niro e Ben Stiller non ne hanno ancora abbastanza delle dinamiche famigliari presenti nel franchise di Ti presento i miei. Pare, infatti, che entrambi siano in fase di trattative per riprendere i rispettivi ruoli in un quarto film sequel attualmente in fase di sviluppo. Con oltre 1,15 miliardi di dollari al botteghino alle spalle, la serie può contare al momento su tre film: Ti presento i miei, che ha avviato il tutto nel 2000, seguito da Mi presenti i tuoi? nel 2004 e Vi presento i nostri nel 2010. Di cosa parlerebbe un quarto film e chi tornerebbe del cast originale?

Secondo quanto riferito da Deadline, la produzione del quarto film sarebbe attualmente in corso a distanza di quindici anni dall’ultimo capitolo che ha seguito le disavventure di Greg Focker e del suocero Jack Byrnes. In trattative ci sarebbero non solo Robert De Niro e Ben Stiller, ma anche Teri Polo e Blythe Danner che dovrebbero riprendere i propri ruoli. In fase di sviluppo presso Universal Pictures, Ti presento i miei non ha ancora annunciato il suo titolo ufficiale così come non ha rivelato dettagli sostanziali in merito alla trama.

Sappiamo, però, che John Hamburg riprenderà il ruolo di sceneggiatore dopo aver lavorato ai precedenti film. Non è stato invece annunciato il regista, ma Jay Roach – che ha diretto i primi due film – è stato coinvolto come produttore. Pur non avendo condiviso dettagli in merito alla trama, è chiaro che riportando Ben Stiller e Robert De Niro in gioco non si potrà fare a meno di enfatizzare ancora una volta il turbolento legame tra Greg e il suocero, un uomo intimidatorio con un passato nella CIA. Greg, dal suo canto, è dipinto come il classico perdente, ma è innamorato di Pam e vuole costruire un futuro con lei: dovrà soltanto sopportare suo suocero. Nei precedenti film sono stati coinvolti anche i genitori di Greg, interpretati da Dustin Hoffman e Barbra Streisand, ma non è chiaro se siano interessati al quarto film.