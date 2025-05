Thunderbolts* mantiene la vetta al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Tocca ancora a Thunderbolts* occupare il primo posto al botteghino italiano del weekend, in attesa di vere scosse. Al secondo posto c'è Black Bag - Doppio gioco di Steven Soderbergh, al terzo Until Dawn - Fino all'alba.

Thunderbolts* non fatica a mantenere un primo posto da 982.700 euro al boxoffice italiano del weekend, generalmente piuttosto fiacco e in attesa di qualche nuovo blockbuster (la Cinetel registra un -34% negli incassi generali, rispetto alla scorsa settimana). Il film corale dei Marvel Studios, chiusura della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, ha raggiunto da noi il totale di 3.888.400, mentre nel mondo intero siamo a quota 272.154.200 dollari (fonte Boxofficemojo): al di là di tutte le narrazioni, è davvero poco per un film che, almeno stando a The Hollywood Reporter, è costato sui 180 milioni. È un flop, anche se la frustrazione di alcune testate come Boxoffice Pro è condivisibile: a differenza di quanto accaduto a Captain America: Brave New World un paio di mesi fa, critica e reazioni del pubblico sono state migliori, spesso davvero buone, eppure sembra che la generale stanchezza verso i cinecomic inizi a mietere anche qualche vittima... "innocente".