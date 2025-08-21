Thunderbolts* in streaming su Disney+, c'è una data ufficiale per il cinecomic sulla piattaforma

News Cinema

Entro la fine di agosto Thunderbolts* con Florence Pugh e David Harbour, tassello sottovalutato del Marvel Cinematic Universe, sarà in streaming su Disney+. Ecco la data precisa.

Non avete dato una chance a Thunderbolts* al cinema? Gliel'avete data e vorreste rivederlo, riflettendoci un altro po'? Per la fine di agosto il film dei Marvel Studios, chiusura della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà in streaming su Disney+, così si potrà eventualmente rivalutare le avventure di Yelena, Bucky, Red Guardian, John Walker e Ghost alle prese con uno strano personaggio di nome Bob. Un'opera curiosa che ha azzardato un tema di fondo non proprio solare e da blockbuster... per un risultato al botteghino piuttosto tiepido ma per qualcuno immeritato. Leggi anche Thunderbolts*, la recensione del film più dark del Marvel Cinematic Universe

Thunderbolts* sbarca su Disney+ a fine agosto in streaming