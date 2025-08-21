Thunderbolts* in streaming su Disney+, c'è una data ufficiale per il cinecomic sulla piattaforma
Entro la fine di agosto Thunderbolts* con Florence Pugh e David Harbour, tassello sottovalutato del Marvel Cinematic Universe, sarà in streaming su Disney+. Ecco la data precisa.
Non avete dato una chance a Thunderbolts* al cinema? Gliel'avete data e vorreste rivederlo, riflettendoci un altro po'? Per la fine di agosto il film dei Marvel Studios, chiusura della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà in streaming su Disney+, così si potrà eventualmente rivalutare le avventure di Yelena, Bucky, Red Guardian, John Walker e Ghost alle prese con uno strano personaggio di nome Bob. Un'opera curiosa che ha azzardato un tema di fondo non proprio solare e da blockbuster... per un risultato al botteghino piuttosto tiepido ma per qualcuno immeritato. Leggi anche Thunderbolts*, la recensione del film più dark del Marvel Cinematic Universe
Thunderbolts* sbarca su Disney+ a fine agosto in streaming
Thunderbolts* di Jake Schreier sarà in streaming su Disney+ dal 27 agosto: il lungometraggio dei Marvel Studios, secondo The Hollywood Reporter costato sui 180 milioni di dollari, ne ha raccolti nel mondo intero non più di 382.400.000 (fonte Boxofficemojo), chiudendo la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe piuttosto in sordina. Per sua fortuna e per fortuna di spettatori e spettatrici che gli hanno dato una possibilità, ha saputo proporre se non altro un crescendo dal sapore leggermente diverso da quelli dei classici cinecomic: spesso si è preteso, più a parole che nei fatti, di proporre una storia di supereroi "dark", ma mai come in questo caso la promessa è stata mantenuta. Al di là infatti dell'ensemble di anti-eroi, concetto non di certo nuovo, si veda The Suicide Squad - Missione suicida, in Thunberbolts* c'è un'effettiva cupezza di contenuti: i protagonisti affrontano un senso concreto di sconfitta e mancanza di direzione, fino ad arrivare alla nemesi della depressione, in uno scontro finale davvero spiazzante. C'è un happy ending, ovviamente, ma il percorso è sofferto sul serio e intriga chi non pretenda da questi film a tutti i costi la solarità.
Il film è interpretato da Florence Pugh (Yelena), Hannah John-Kamen (Ghost), Wyatt Russell (John Walker), Sebastian Stan (Bucky), David Harbour (Red Guardian), nonché Lewis Pullman (Bob) e Julia Louis-Dreyfus (Valentina). Scrivono il copione Eric Pearson e Joanna Calo.