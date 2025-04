Thunderbolts*, Florence Pugh e il cast: "Cadi solo quando non hai nessuno accanto"

News Cinema

Abbiamo incontrato in conferenza stampa Florence Pugh, David Harbour, Sebastian Stan e il resto del cast di Thunderbolts*, dal 30 aprile al cinema. Il film dei Marvel Studios porta al Marvel Cinematic Universe una dimensione particolare, mettendo in scena una cupezza reale, da abbattere con il sostegno reciproco.

Thunderbolts*, ultimo atto della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, è al cinema dal 30 aprile: Florence Pugh (Yelena), David Harbour (Red Guardian), Lewis Pullman (Sentry), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Hannah John-Kamen (Ghost), Julia Louis-Dreyfus (Valentina), Wyatt Russell (John Walker) e Geraldine Viswanathan (Mel), accompagnati dal regista Jack Schreier e da Kevin Feige, ci hanno parlato del film in conferenza stampa. È la storia di un gruppo di anti-supereroi reietti, già noti ai fan, che si ritrovano invischiati in un complotto. Ma la vicenda tocca anche tematiche inedite per un lungometraggio Marvel. Leggi anche Thunderbolts*, la recensione del film più dark del Marvel Cinematic Universe Thunderbolts*: Il Trailer Finale in Italiano del Film Marvel - HD

Thunderbolts*, il Lato Oscuro del Marvel Cinematic Universe

Yelena, principale protagonista di Thunderbolts*, è uno dei simboli della serietà di fondo del film, al di là di tutte le battute: nella sequenza di apertura, già mostrata nel trailer, sembra voler compiere un passo fatale... Affronta il suo vuoto interiore. Florence Pugh, che la interpreta con convinzione, ci spiega: "Quando leggi la scena sul copione, leggi quella sua voce fuori campo, leggi che si sta gettando da un palazzo, ti sembra che si stia suicidando. Quando l'ho letto ho pensato che fosse una maniera molto potente per cominciare un film. Non è una bella immagine, l'associamo a cose molte brutte. Yelena in quel momento è persa, non ha più ragioni per trovarsi lì. Ha perso sua sorella, la sua famiglia. Il rapporto con suo padre è praticamente nullo. È felice di rischiare. Per questo, quando mi hanno detto che avrei indossato la mia supertuta, io ho detto no: se vuole mettersi nelle condizioni di farsi uccidere, non deve proteggersi. Quindi anche se fa sempre tutte le sue cose fighe, va in missione sguarnita. È una cosa notevole da vedere in un film Marvel, che sarà guardato da tante persone. C'è un messaggio: dobbiamo sempre sostenerci a vicenda. Lei viene salvata dalla sua nuova famiglia, è così che si salva."

Il personaggio di Lewis Pullman, Bob alias Sentry, è un po' il catalizzatore di questo tema, cioè la depressione: "Non è una cosa divertente da dire. Suona strano persino mentre lo dico adesso. Ma era il grande obiettivo di questo film. Si trattava proprio di liberarsi di quella sensazione strana che ti coglie quando parli di queste cose. Ci dev'essere qualcuno lì a prenderti se salti, mi spiego? È solo nel silenzio che si sviluppa quel tipo di sofferenza".

Thunderbolts*, il lato luminoso del film Marvel Studios

Serietà o meno, Thunderbolts* è pur sempre un film Marvel sui supereroi, e David Harbour pensa che il suo Red Guardian incarni benissimo l'entusiasmo primario di quest'idea: "Certo, immagini che la sua ossessione di ritrovare una gloria passata arrivi dai suoi fallimenti, eppure a lui piace proprio fare il supereroe! Penso ci sia una parte di me che recita tenendo in conto quei dettagliati trascorsi del personaggio, gli aspetti oscuri. Ma c'è anche una parte di me che si mette la tuta da supereroe, in un film Marvel, con tutti questi attori incredibili che adoro, e dico: gente, oggi ce la spassiamo! Red Guardian è come un cucciolo!"

Geraldine Viswanathan interpreta Mel, assistente della villain Valentina. Classe 1995, ha realizzato di avere nel film una battuta involontariamente autobiografica: "Dico: ero al liceo quando vennero gli Avengers. E io davvero ero al liceo, con i miei amici, al cinema. È una sensazione surreale: il cerchio si chiude e ora sono in uno di questi film."

Lo stesso Lewis Pullman invita a vedere il film pensando alla carica di umanità che affiora: "Guardiani della Galassia mi ha ribaltato tutto, ricordo che uscii dal cinema con la sensazione di essermi fatto dei nuovi amici. E volevo andarlo a rivedere perché era l'unico modo di stare ancora un po' con loro, mi spiego? La Marvel fa questa cosa dall'inizio, radica le circostanze più straordinarie in queste bellissime verità umane."

Il resto della squadra di Thunderbolts*

Il cast corale di Thunderbolts* reagisce a Valentina Allegra De Fontaine, una vera manipolatrice. La sua interprete Julia Louis-Dreyfus la vede così: "Parlo di lei come un'antivillain, un po' come questi qui sono anti-eroi! Perché qui si capisce in parte perché lei sia così. Non che io la giustifichi, ma la si può capire. E i personaggi vanno affrontati sempre così, senza giudicarli, non dividendoli tra buoni e cattivi."

La Ghost di Hannah John-Kamen torna nell'MCU dopo Ant-Man and the Wasp: "Lì affrontava per tutto il film una dolorosa morte imminente, la vulcanica disintegrazione del suo corpo. Qui la troviamo cresciuta. Ha la maturità per controllare il suo potere. Secondo me qui fa più paura."

Non è poi molto redento il John Walker di Wyatt Russell, già fallito Captain America in The Falcon and the Winter Soldier: "Per me era importante ritrarre una nuova versione dell'eroe americano. Steve Rogers nasceva nella II Guerra Mondiale, saltava su una granata per generosità. John Walker salta pure sulla granata, ma vuole farlo perché poi qualcuno lo riprenderà e su Instagram diventerà un eroe nazionale. Non è del tutto altruista. Secondo me riflette la società di oggi, speriamo tutti di diventare famosi su TikTok o Instagram. È la triste verità."

Sebastian Stan è un habitué del Marvel Cinematic Universe: il suo Bucky Barnes ex-Soldato d'Inverno ne ha attraversato diverse fasi. "Parlo di lui come il fratello che non ha mai avuto, onestamente" - ci dice - "Entrambi abbiamo imparato l'uno dall'altro in quindici anni. La cosa pazzesca per me è poter continuare a tornare da lui, per dargli qualcosa che ho raccolto nella mia vita. È sempre un'esperienza diversa."

Per Kevin Feige questo Thunderbolts* segna la nuova bussola dell'MCU, in direzione ensemble più che mai, con I Fantastici 4 - Gli inizi in arrivo a luglio, e le riprese di Avengers: Doomsday appena partite: "I film degli Avengers si basano sempre su questi attori e attrici incredibili che non si sono mai incontrati sullo schermo e lo fanno per la prima volta. È il mio aspetto preferito. Con alcune di queste persone sedute qui accanto a me avete un assaggio di quello che vi aspetta."