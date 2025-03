Thunderbolts*, ecco il nuovo trailer italiano ufficiale del film Marvel Studios

News Cinema

Dal 30 aprile sarà al cinema Thunderbolts*, dove un team di antieroi marveliani affronta una missione segreta. Il Marvel Cinematic Universe continua nel film che vede protagonisti Florence Pugh, Sebastian Sta, David Harbour, Hannah John-Kamen, Olga Kurylenko e Wyatt Russell. Ecco un nuovo trailer.

Thunderbolts* si mostra ancora: c'è un nuovo trailer italiano ufficiale per il film dei Marvel Studios diretto da Jake Schreier e interpretato da Florence Pugh, Hannah John-Kamen, Sebastian Stan, David Harbour, Olga Kurylenko, Wyatt Russell, Julia Louis-Dreyfus e Harrison Ford. Il lungometraggio, parte del Marvel Cinematic Universe, arriva poco dopo il Captain America: Brave New World ancora in sala, e vede all'opera un team di anti-eroi più o meno noti al pubblico, scagliati in una missione pericolosissima...



Thunderbolts*: "Absolute Cinema", Un Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film Marvel - HD

Thunderbolts*, la trama del cinecomic Marvel Studios

In Thunderbolts* incontriamo o reincontriamo alcuni anti-eroi e anti-eroine dell'universo Marvel: parliamo di Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko) e John Walker (Wyatt Russell). I personaggi sono tutti uniti da un passato alquanto turbolento, ma devono fare gioco di squadra, per una missione segreta imposta da Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus)... o almeno così sembra. Quando la missione si rivela una trappola che mette a rischio non solo le loro vite, ma quelle del mondo intero, le situazione si fa ingestibile: la squadra non sembra andare molto d'accordo, la fiducia di un membro nell'altro scarseggia. Bisogna scegliere: trovare un'identità di squadra per risolvere le cose... oppure giocare a chi si salva la pelle prima?

Thunderbolts* chiuderà la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, che inaugurerà la Fase 6 con I Fantastici 4: Gli inizi a luglio, diretto da Matt Shankman. Per Avengers: Doomsday bisognerà invece attendere il maggio del 2026. Leggi anche Thunderbolts*, il regista rivela come Toy Story abbia influenzato il film Marvel