Thunderbolts* è primo al boxoffice italiano del weekend, giudizio sospeso al botteghino mondiale

Thunderbolts* dei Marvel Studios ha debuttato prevedibilmente in vetta al botteghino italiano del weekend, ma com'è partito rispetto a Captain America Brave New World? Da noi lo seguono Black Bag e Until Dawn - Fino all'alba.

Thunderbolts* dei Marvel Studios ha cominciato la sua corsa al boxoffice italiano del weekend raccogliendo 2.385.700 euro (fonte Cinetel) in cinque giorni, 1.816.100 nell'effettivo fine settimana. Il film che chiude la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe ha debuttato nel mondo con 162.100.000 dollari, per un budget che secondo The Hollywood Reporter si aggira sui 180 milioni: se la valutazione è corretta, non è ancora alla metà del guado per recuperare l'investimento. Negli USA si è comportato appena al di sotto delle aspettative degli analisti, registrando 76 milioni invece degli 80 previsti, ma va capito come procederà nelle prossime settimane. Il paragone vede vincitore il Captain America: Brave New World di un paio di mesi fa, ma non poi di tanto: il film su Sam Wilson esordì con 192.400.000 (2.900.000 in Italia), pur con giudizi di critica e pubblico più freddi, rispetto al discreto calore riservato ai Thunderbolts* (da chi ha visto il film, non da chi suppone di sapere come sia). La domanda che si fanno tutti ora è: il Marvel Cinematic Universe ritornerà davvero nei cuori del grande pubblico con I Fantastici 4 - Gli inizi a luglio?