Black Bag - Doppio Gioco, un appello del regista Steven Soderbergh per sostenere le produzioni a medio budget

Dal 30 aprile è anche nelle nostre sale lo spy thriller Black Bag - Doppio gioco con Michael Fassbender e Cate Blanchett. In patria ha avuto difficoltà al boxoffice, ma il regista Steven Soderbergh, forte delle recensioni molto positive, non ci sta e riflette con Business Insider su un problema legato a uno specifico tipo di film.

Anni fa, poco dopo la pandemia, fu Ben Affleck a lanciare l'allarme sul destino delle produzioni medie a Hollywood, già respinte da molte major, con cordiale invito a rivoglersi alle piattaforme. Con "produzione media" intendiamo quel tipo di lungometraggio tra i 30 e i 50 milioni di dollari di budget: non un blockbuster da centinaia di milioni, ma nemmeno l'opera indipendente che non raggiunge la decina. Steven Soderbergh, fresco della regia del suo Black Bag - Doppio gioco, è tornato a parlare del problema con Business Insider, perché il suo film con Michael Fassbender e Cate Blanchett, appena giunto nelle nostre sale, stenta al botteghino internazionale, nonostante recensioni ottime. Leggi anche La morte ti fa bella, Steven Soderbergh rifiutò di dirigerlo, perché lo spaventò

Steven Soderbergh e il caso Black Bag: "Dico: ho appena fatto questo film, mi rispondono: ma perché, è uscito?"

Per quanto non sia un blockbuster da 150-250 milioni di dollari, uno spy thriller come Black Bag - Doppio gioco di Steven Soderbergh non sarebbe potuto costare meno dei suoi 50 milioni: presenta nel cast Michael Fassbender, Cate Blanchett, Pierce Brosnan, Naomie Harris, tra gli altri. Le star si pagano, una certa confezione anche. Il problema è che Black Bag, recensito positivamente anche qui su Comingsoon.it da Federico Gironi, nel mondo è per ora fermo a 38 milioni d'incasso, quando avrebbe dovuto raggiungere il centinaio per andare in pari. Cos'è andato storto? C'è un tipo di proposta cinematografica che stenta molto, ci spiega il veterano Soderbergh, che dopo una carriera trentennale nota una modifica in corso...

La gente che avrebbe dovuto vederlo non si è presentata. Sfortunatamente, è impossibile capire bene perché. Mi preoccupa che il resto dell'ambiente guardi i risultati e dica: "Ecco perché non facciamo film in quella fascia di budget, al pubblico non interessano." È il tipo di film che ho fatto per tutta la mia carriera: quella la via di mezzo, che tutti noi non vogliamo ammettere sia in via di estinzione, sta davvero scomparendo. [...] Non ho mai ricevuto tante recensioni positive per un film in tutta la mia carriera, ci sono sei persone bellissime nel cast, tutti hanno fatto ogni possibile promozione che abbiamo chiesto loro di fare. E il risultato è questo. È così frustrante! [...] La Focus Features ha fatto tutto correttamente, aumentare la pubblicità non avrebbe risolto il problema. Ci hanno speso soldi, la campagna mi piaceva. Sono stati di grande sostegno. [...] Ma non mi piace perdere i soldi degli altri. [...] Non c'è niente da ridere quando qualcuno ti domanda: "Su cosa stai lavorando?" e tu: Ho appena fatto questo!", "Perché, è uscito?" È stremante.