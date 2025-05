Thunderbolts*, anche Pedro Pascal è un fan del cinecomic: ecco cosa ha postato sui social

News Cinema

Thunderbolts* è arrivato nelle sale di tutto il mondo oggi, venerdì 2 maggio, e Pedro Pascal si è già dichiarato fan del cinecomic Marvel. Ecco cosa ha postato sui social l'attore.

Pedro Pascal è un fan di Thunderbolts*! Dopo aver incoraggiato i fan ad andare al cinema a vedere I Peccatori di Ryan Coogler, l'interprete di Reed Richards nel MCU ha pubblicato una storia per dimostrare di aver apprezzato l'ultima pellicola dei Marvel Studios, arrivata nei cinema di tutto il mondo oggi, 2 maggio.

Pedro Pascal fan di Thunderbolts*: la storia Instagram che lo dimostra

Come anche nel caso de I Peccatori, Pedro Pascal ha deciso di sfruttare la sua fama e seguito sui social per incoraggiare i suoi followers a recarsi al cinema per vedere Thunderbolts*, l'ultimo film targato Marvel che riporta sul grande schermo diversi personaggi già apparsi in precedenti pellicole del MCU. Il film, diretto da Jake Schreier, segue un gruppo di anti-eroi alle prese con una minaccia che rischia di gettare New York nel caos. Nel cast del film abbiamo Florence Pugh, David Harbour, Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell, Julia Louis-Dreyfus e la new entry Lewis Pullman e tutti loro avranno presto l'occasione di recitare con Pedro Pascal in Avengers: Doomsday, di cui sono iniziate le riprese solo qualche giorno fa.

Dopo essere apparso insieme ad altre star del MCU alla premier inglese di Thunderbolts* (dove ha indossato una maglia con la scritta Protect the dolls per dimostrare il suo supporto alla comunità trans dopo le recenti vicende giudiziarie), l'attore di The Mandalorian ha pubblicato una storia su Instagram, condividendo uno dei poster promozionali del film in cui si vedono Yelena Belova e Alexei Shostakov abbracciati, tra le macerie di New York. Sul poster è presente anche una delle tante recensioni positive che il film sta ricevendo e che recita "un emozionante pugno nello stomaco". Condividendo il poster e queste parole, Pedro Pascal ha dichiarato così di aver visto la pellicola e averla enormemente apprezzato. L'attore è attualmente sul set di Doomsday e ha condiviso alcuni scatti dal set per indicare che le riprese per il suo personaggio sono attualmente in corso.

Pascal farà il suo esordio nel MCU ufficialmente tra qualche mese, con il reboot de I Fantastici 4: Gli Inizi, che introdurrà la Prima Famiglia Marvel nell'universo cinematografico creato dai Marvel Studios e la porterà a diventare parte degli eroi che combatteranno Dottor Destino in Avengers: Doomsday.