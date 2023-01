Thor: Love & Thunder - Brett Goldstein rivela in che modo il suo Hercules potrebbe battere Thor

News Cinema

In una delle scene post-credits di Thor: Love & Thunder è apparso Hercules, interpretato da Brett Goldstein. Intervistato, l'attore ha rivelato in che modo il suo Hercules potrebbe sconfiggere Thor in uno scontro

In una delle due scene post-credits di Thor: Love and Thunder è stato introdotto Brett Goldstein nel ruolo di Hercules, chiamato da suo padre Zeus (Russell Crowe) per vendicarsi del dio del tuono. La breve scena ha stuzzicato l'attenzione dei fan, in vista di un possibile scontro tra le due divinità del MCU e si è, ovviamente, acceso il dibattito su chi tra i due potrebbe vincere.

Thor: Love and Thunder - Brett Goldstein è sicuro di vincere contro Chris Hemsworth

Intervistato da Josh Horowitz per il suo format Happy Sad Confused, Goldstein ha risposto ad alcune domande sulla terza stagione di Ted Lasso, nella quale interpreta il giocatore Roy Kent, ma, soprattutto, ha raccontato come sarebbe affrontare il Thor di Chris Hemsworth e in che modo potrebbe sconfiggerlo. L'attore ha riconosciuto che sia il suo Hercules sia il dio del tuono sono in grande forma fisica, hanno l'aspetto che dovrebbe avere un dio e sono incredibilmente carismatici, perciò, come potrebbe mai batterlo? La risposta di Goldstein è esilarante:

"Ha enormi muscoli? Sì, li ha. Aspetta un momento. Ha questo incredibile carisma? Sì. Ha l'aspetto di un dio? Sì...Quindi, lo batterei perché sono più peloso io! Forse, così lo potrei battere. E poi, già, lui non impreca. Di fronte a questo non saprebbe che fare. Lo spaventerei a morte!"

L'introduzione di Hercules nella scena post-credits di Thor: Love and Thunder non ha permesso al nuovo personaggio di mostrare i suoi poteri. Ma, sicuramente il dio olimpico potrebbe senza problemi sostenere uno scontro con l'Asgardiano, se ci sarà l'occasione. Nei fumetti i due personaggi hanno poteri simili: Hercules è tra gli dei olimpici più forti, entrambi hanno la super forza, tanto che Hercules potrebbe sollevare il pianeta Terra senza troppa fatica. Inoltre, è invlunerabile e riesce a guarire velocemente ed è immortale.

Al momento non è previsto alcun ritorno del personaggio in un prossimo film del MCU, ma è evidente che la sua introduzione indica che prima o poi i Marvel Studios sfrutteranno questa carta e i fan potranno vedere uno scontro tra Hercules e Thor.