Thor Love and Thunder: Natalie Portman e Tessa Thompson ci raccontano il lato femminile del supereroe

A conclusione della presentazione stampa di Thor: Love and Thunder scopriamo il punto di vista sul cinecomic di Natalie Portman, versione femminile di Thor, e del re di Nuova Asgard, Valchiria, interpretata da Tessa Thompson.

Nell'attesa sempre più breve dell'arrivo al cinema, il 6 luglio, di Thor: Love and Thunder, concludiamo il nostro excursus sulla conferenza stampa mondiale dei protagonisti con, dulcis in fundo, le due eroine della storia: Natalie Portman, che torna nei panni di Jane Foster e di... Thor, e Tessa Thompson, che riprende il ruolo di Valchiria. Tra le due, la più intimidita ci è sembrata proprio Portman, anche per la paura di dire qualcosa che non poteva, vista la minacciosa presenza di Kevin Feige alle sue spalle, mentre Tessa Thompson ormai sembra perfettamente padrona della materia. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Natalie Portman sul diventare Thor

"È stato piuttosto folle. Dopo aver visto Chris indossare il costume per così tanti anni, provare questa versione su di me, addobbata con i bracciali, gli stivali e tutto il resto, la prima volta è stato piuttosto surreale. In realtà sono molto grata a tutti per l'immaginazione con cui hanno scelto un'attrice alta un metro e 60 per un personaggio da un metro e 80. Credo che ci voglia un bel po' di fiducia da parte vostra e probabilmente è qualcosa che non mi capiterà di avere un'altra opportunità di fare, né di essere immaginata così da qualsiasi altro gruppo di persone. È stata una bella sfida. Tessa e Chris ovviamente avevano un sacco di esperienza con questo mondo, e io ho imparato molto da loro".

Oltre allo straniamento e alle strane sensazioni provate nel diventare una supereroina, l'esperienza ha insegnato a Natalie Portman, attrice premio Oscar per Il Cigno nero e altre due volte candidata al premio, abituata a ruoli sulla carta più impegnativi, quanto sia difficile in realtà interpretare personaggi del genere:

“Ho avuto questa opportunità e questo modo incredibile di esplorare un supereroe femminile, che può essere piuttosto vulnerabile e debole e trovare la sua forza proprio in questo e diventare più umana, una cosa che come persona posso comprendere. Penso anche che questo ruolo mi abbia dato un rinnovato rispetto per quello che Chris fa da oltre 10 anni e che ha fatto Tessa, perché vedo quanto lavoro richiede e non credo di esserne stato consapevole quando ero solo “la ragazza" nel primo film. Non avevo visto tutto quello che accadeva dietro le quinte e ora che ci sono entrata con tutta la coreografia, l'allenamento e il resto, dico 'wow, questo è un lavoro triplo di quello che ho fatto all'epoca' ".

Thor Love and Thunder: Tessa Thompson da guerriera a re di Nuova Asgard

Tessa Thompson riflette sull'evoluzione del suo personaggio, che è diventata addirittura il re di New Asgard, ma al tempo stesso è insoddisfatta del suo nuovo lavoro, finché non capita l'occasione di tornare a combattere.

"È stato davvero molto divertente. Quello che mi è piaciuto di più di questi film, ed è sicuramente qualcosa di cui Stan Lee ha parlato molto, è che sia che si tratti di un cattivo che di un eroe, la cosa che a volte li collega al loro potere, usato per fare del bene o del male, è proprio il loro trauma. Quando abbiamo conosciuto Valchiria lei aveva una quantità enorme di traumi e la affrontava bevendo parecchio. Io e Taika ne abbiamo parlato molto, sovvertendo l'idea di come un supereroe femminile debba apparire. C'è quel momento in cui pensi che sia una tosta e tutta d'un pezzo e immediatamente dopo crolla. Ed è stato davvero divertente provare sia a indossare lo spirito che il tipo di fisicità necessari per essere un eroe, quelle che sono le sue capacità. Chris è fantastico in questo. Non è una cosa facile da fare. Anche nel permetterle di essere buffa e un po' goffa. Con questo film abbiamo anche parlato dell'idea di qualcuno che ha un lavoro che ama molto ma al tempo stesso è scontento. Lei è un soldato di professione da migliaia di anni e ora si ritrova incastrata con la burocrazia. Le manca stare sul campo di battaglia e le mancano le sue sorelle. Quindi è stato molto divertente riavere questo, con Natalie in particolare nei panni di Thor".





Se ci avete fatto caso, la parola più ricorrente usata dagli attori di Thor: Love and Thunder è “fun”, divertente, e Tessa non fa eccezione in questo, anche se sottolinea la diversa importanza nel film di un tipo di sentimenti che generalmente non si trovano a questo livello nei cinecomic:

"Per me quello che è così divertente di questi film, e soprattutto di questo, è l'equilibrio tra le assurdità, il divertimento e il pathos. Credo che sia qualcosa che Taika ha sempre fatto molto bene nei suoi film. E in questo caso ho avvertito che era molto eccitato nel poter accentuare le emozioni in un modo che per noi è stato davvero ricco e molto diverso da quanto visto finora, in particolare in questo film per quanto riguarda il tema dell'amore e delle relazioni. È stato davvero emozionante per noi".