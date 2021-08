Thor: Love and Thunder, le foto dal set di Christian Bale come Gorr

News Cinema

Se siete di quelli che vogliono sapere tutto in anticipo, sono spuntate via Daily Mail della foto dal set di Thor: Love and Thunder, con Christian Bale sotto il trucco di Gorr il macellatore di dei.

Le riprese principali di Thor: Love and Thunder, quarto film della serie dedicata al dio dei fumetti Marvel, si sono concluse in Australia da oltre due mesi, ma al momento è in corso a Malibu la lavorazione di altre scene.

A causa di questo, qualcuno è riuscito a immortalare, come nel Tweet del Daily Mail che vedete sotto, Christian Bale, o quello che si indovina di lui, sotto il pesante trucco che lo trasforma nel villain del film, Gorr il Macellatore di Dei.

Thor 4: tutto quello che sappiamo del nuovo cinecomic con Chris Hemsworth Leggi anche

Chissà come apparirà sul grande schermo con tutto quel grigio... aspettiamo di vederlo in azione, effetti speciali e tutto il resto, quando vedremo Thor Love and Thunder il 4 maggio 2022.

Christian Bale seen for FIRST TIME in character as villainous Gorr The God Butcher in Thor: Love and Thunder https://t.co/pvIzKqFftX — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 4, 2021