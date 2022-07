Thor: Love and Thunder, ci sarà una Director's Cut? Taika Waititi ci scherza su

News Cinema

Con il suo consueto senso dell'umorismo, Taika Waititi ha commentato le possibilità di una Director's Cut di Thor: Love and Thunder, spiegandoci perché non ci conviene augurarcela...

Avete già visto al cinema Thor: Love and Thunder? Vi sarete accorti che, contrariamente a quanto accade con molti recenti blockbuster, dura solo due ore. È normale in questi casi domandarsi se possa esistere una Director's Cut che comprenda più materiale di quello che abbiamo visto sul grande schermo, così New Musical Express ha pensato di chiedere al regista Taika Waititi se c'è una possibilità per qualcosa del genere. La risposta è stata, come al solito, molto ironica. Leggi anche Natalie Portman a Roma: l'attrice accompagna l'uscita in sala di Thor: Love and Thunder

Taika Waititi: "Una Director's Cut di Thor Love & Thunder? Non sarebbe bella"

A Taika Waititi, regista (e anche interprete di Korg) in Thor: Love and Thunder, è stato chiesto da NME se ci fosse la possibilità di una Director's Cut del suo film: sappiamo che sono state girate quattro ore di materiale! Forse anche consapevole della sua tendenza a lasciar improvvisare gli attori, Taika non è affatto convinto che la Director's Cut sarebbe consigliabile. Anzi, le sopporta poco in generale e dice...

Le Directot's Cut non sono belle. Ho pensato a questa cosa delle Director's Cut. Guardo le Director's Cut di tanti altri registi e fanno schifo. Non sono buone. I registi a volte devono essere controllati. Se dicessi: "Ah, volete vedere la mia Director's Cut? È di quattro ore e mezza!"... non sarebbe mica bello, se durasse quattro ore e mezza. Ci sarebbero un sacco di pause caffé lì in mezzo, non ci sarebbe nemmeno bisogno di mettere in pausa. [...]

Forse la mia versione avrebbe qualche battuta in più. Ci potrebbero essere un paio di scene tagliate, ma come dico sempre, una scena è tagliata perché non è abbastanza buona per stare nel film. La sezione delle scene tagliate come extra nei dischi dovrebbe essere proprio solo una lista delle scene, senza link ai video!