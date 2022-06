Thor: Love and Thunder, il video dell'anteprima con Chris Hemsworth, Natalie Portman e Christian Bale!

News Cinema

Thor Love and Thunder è dietro l'angolo: vi mostriamo un video col red carpet dell'anteprima americana. Ci sono tutti: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale...

Il 6 luglio sarà al cinema Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, così il regista, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale e il resto del cast hanno calcato il red carpet per l'anteprima americana a Hollywood del nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe: vi proponiamo due video di quello che è successo sul tappeto rosso, un riassunto rapido delle apparizioni più significative e la diretta completa.



Ecco il video con il best of del red carpet di Thor Love and Thunder:



Thor: Love and Thunder: Il best of del red carpet dell'Anteprima Mondiale del Film - HD

Thor: Love and Thunder, muscoli e umorismo

Si sono avvicendati sul red carpet di Thor: Love and Thunder il regista Taika Waititi, il boss dei Marvel Studios Kevin Feige e il cast del film: non solo Natalie Portman, Chris Hemsworth, Christian Bale e Tessa Thompson (Valchiria), ma anche gli attori / personaggi in prestito dai Guardiani della Galassia, quindi Chris Pratt, Karen Gillan, Sean Gunn.

Tra gli argomenti tormentone delle interviste, evidenziamo: l'impegno fisico e muscolare di Natalie Portman per essere all'altezza della sua Mighty Thor, la danza tagliata del villain Gorr di Bale (secondo Waititi "Un cattivo deve pur essere cattivo, più che un bravo ballerino") e il divertimento generale che tutti hanno provato nelle mani di Waititi (questo film è "genere Taika", per Feige). "Per me Taika voleva fare una commedia romantica nello spazio", ci dice Hemsworth (e Karen Gillan alias Nebula è rassegnata: "Ormai ci ho passato anni nello spazio!"). Pratt è proprio curioso di vedere il film: "Lo sapete com'è la Marvel, non ci fa sapere niente, ora vogliamo vedere il film per capire cosa diavolo abbiamo fatto!"

Thor Love and Thunder: il video integrale dell'anteprima mondiale del film

Thor Love and Thunder: la trama ufficiale e il trailer italiano del film

Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l'estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all'aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell'ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.