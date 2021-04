Thor 4 Love and Thunder: Christian Bale con un nuovo look si rilassa in spiaggia

News Cinema

Le solite spie social hanno catturato stavolta delle immagini significative di Christian Bale, che sfoggia un look da cattivo per Thor: Love and Thunder.

Tempi duri per chi non ama gli spoiler. Prima dell'era di internet e degli smartphone era praticamente impossibile vedere immagini dei film in lavorazione o degli attori, mentre adesso è tutto documentato. Come il look con cui Christian Bale si prepara ad interpretare il super villain di Thor: Love and Thunder, Gorr Il Macellatore di Dei, acerrimo nemico di Thor. L'attore ha infatti trascorso ieri una giornata con la famiglia a Palm Beach, una delle favolose spiagge australiane, a un'ora da Sydney, e in pochissimi l'hanno riconosciuto. Il motivo? La calvizie che ha preso il posto dei suoi bellissimi capelli e che potete vedere qua sotto nelle foto pubblicate su Twitter. Bale, di cui ricordiamo le impressionanti trasformazioni fisiche, oltre che rasato totalmente per il ruolo, appare anche dimagrito e in perfetta forma.

Aspettiamo di vederlo in azione, a questo punto, in Thor: Love and Thunder, la cui uscita internazionale è fissata al 6 maggio 2022, a pandemia si spera terminata.