They/Them: i pronomi invadono lo slasher. Ecco il teaser dell'horror con Kevin Bacon

Opera prima da regista del noto sceneggiatore John Logan, questo film che cavalca l'onda delle più recenti battaglie della cultura woke è prodotto da Jason Blum e negli USA arriverà in streaming su Peacock il 5 agosto.

C'è da augurarsi che abbiate studiato bene la grammatica. Perché, lo saprete, è sull'uso dei pronomi che si combatte una delle grandi battaglie woke dei nostri tempi, pronomi scelti liberamente dai giovani affinché possano puntualizzare con precisione e altrettanta volatilità la loro fluida identità sessuale.

Che abbiate o meno familiarità con questa questione, il cinema già la sta facendo sua. Tanto che negli USA debutterà in streaming il 5 agosto su Peacock un film che si intitola proprio They/Them (il più usato tra coloro che non vogliono riconoscersi in un genere binario). Un film horror, anzi uno slasher, che è prodotto da Jason Blum e che segna il debutto nella regia di un noto sceneggiatore come John Logan, uno con una filmografia lunga un chilometro. Del film è protagonista Kevin Bacon, uno che, parlando di slasher, nel 1980 è stato protagonista anche del primo Venerdì 13, e con lui nel cast, qui, ci sono anche Theo Germaine, Anna Chlumsky, Carrie Preston, Austin Crute, Monique Kim, Anna Lore, Cooper Koch e Darwin del Fabro.

Come Venerdì 13, anche They/Them è ambientato in un campeggio estivo, solo che il campeggio in questione è in realtà uno dei quegli inquietanti luoghi in cui, negli USA, famiglie non esattamente progressiste spediscono figlie e figli omosessuali con l'intento di "curarli" dalla loro "malattia". Quel che non cambia è che a un certo punto si paleserà un killer mascherato che inizierà a seminare panico e morte nel campo.

"They/Them ha germogliato dentro di me per tutta la mia vita. Ho amato i film horror da sempre, credo perché i mostri rappresentino 'l'altro' e come adolescente gay ho sempre sentito una profonda vicinanza con quei personaggi che erano diversi, fuorilegge, proibiti", ha detto John Logan. "Volevo fare un film che celebrasse la queerness, con personaggi che al cinema non avevo mai visto mentre crescevo. Spero che quando la gente finisce di vedere il film si ricorderà del grande amore che questi ragazzi provano tra loro, e come quell'amore abbia bisogno di essere protetto e celebrato".

Questo è il teaser trailer di They/Them (che si legge "they slash them", prestandosi quindi anche una interpretazione decisamente sanguinosa), le cui prime parole, con grande ironia, sono "Questo è un luogo sicuro".





Diversi ragazzi gay e trans arrivano a Camp Whistler per una settimana di corso che mira a "aiutarli a trovare un nuovo senso di libertà". Mentre i metodi usati al campi diventano sempre più inquietanti dal punto di vista psicologico, i ragazzi dovranno fare gruppo per proteggere loro stessi. Quaindo un misterioso killer inizia a fare vittime, le cose diverrano ancora più pericolose.