Thelma, il trailer italiano della commedia con June Squibb, anni 94!

June Squibb, classe 1929, caratterista da una vita, una carriera durata oltre settant'anni, ha il suo primo ruolo da protagonista nella commedia Thelma. Ecco il trailer italiano!

Suona un po' strano che un'attrice usatissima nel teatro e nel cinema americani sin dal 1948, nata nel 1929, ottenga il suo primo ruolo da protagonista adesso, nel film Thelma in uscita al cinema il 18 settembre, per giunta dopo la sua nomination all'Oscar come migliore non protagonista in Nebraska (2013). Fatto sta che June Squibb, come sa bene chi la segue sui social, a 94 anni è un'artista indomita... e interpreta qui un classico feel good movie. Godiamoci il primo trailer ufficiale in italiano!



Thelma: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Thelma, la trama del film con June Squibb

Thelma è la storia dell'anziana signora del titolo, interpretata da June Squibb: come succede purtroppo a molti, rimane vittima della solita estorsione di denaro, nascosta dietro una finta emergenza comunicata per telefono. Un po' per principio, un po' per amor proprio, Thelma non accetta di aver perso per sempre i suoi 10.000 dollari, quindi adeguatamente motorizzata si attrezza per farsi giustizia da sola, non senza suscitare le paure di suo nipote e di sua figlia (Fred Hechinger e Parker Posey).

Thelma è scritto e diretto dallo sceneggiatore e attore Josh Margolin, e regala per la prima volta a June Squibb un ruolo da protagonista. Non che l'a dir poco veterana June aspettasse quest'occasione per tornare al lavoro: se avete visto la versione originale di Inside Out 2, è sua la voce di Nostalgia (che è anche una sua caricatura). È apparsa in diversi film indipendenti e produzioni per lo streaming negli ultimi anni, ma prossimamente sarà la coprotagonista dell'esordio alla regia di Scarlett Johansson, Eleanor the Great. Dopo una lunga carriera teatrale anche a Broadway dal 1948 in poi, apparve per la prima volta sullo schermo tardivamente, nell'Alice di Woody Allen del 1990.