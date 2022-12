The Whale - Sadie Sink confessa: " Non sapevo chi fosse Brendan Fraser"

News Cinema

Sadie Sink - Max di Stranger Things - ha confessato di non sapere chi fosse Brendan Fraser, suo collega di set in The Whale.

Brandan Fraser - attore di tantissime pellicole a cavallo fra gli anni '90 e gli inizi degli anni 2000 - è tornato improvvisamente alla ribalta per la sua interpretazione in The Whale, per la quale è stato appena candidato ai Golden Globe. Una performance acclamata dalla critica e dal pubblico, da sempre affezionato ad un attore che ha fatto parte dell'adolescenza di tantissimi spettatori. Tra i fan della star, però, non figura la giovane Sadie Sink - in The Whale presta corpo e voce alla figlia del protagonista. L'attrice ha infatti confessato, durante un'intervista, di non sapere chi fosse Brendan Fraser e di non aver mai guardato un suo film.

The Whale - l'imbarazzante primo incontro fra Sadie Sink e Brendan Fraser

Sadie Sink ha quindi raccontato, ai microfoni di Insider, del suo particolare incontro con Brendan Fraser - avvenuto durante una "lettura" della sceneggiatura - , confessando appunto di "non avere minimante idea di chi fosse":

Ho incontrato Brendan per la prima volta circa un anno prima dell'inizio delle riprese del film. Non sapevo chi fosse. Non conoscevo il suo lavoro, ma gli ho semplicemente detto: Ehi, piacere di conoscerti. Credo che il [regista] Darren [Aronofsky] e Sam [Hunter], lo scrittore, volessero sentirlo leggere ad alta voce. Così hanno riunito il gruppo di attori in questo teatro nell'East Village per leggere The Whale.

Durante la produzione di The Whale i due attori hanno poi particolarmente legato, anche se mettere in scena il complesso rapporto padre\figlia al centro della storia non è stato semplice:

È una dinamica molto complicata quella dei nostri due personaggi. Ma durante le prove, è stato un vero e proprio soldato . Alcune delle cose che [il mio personaggio] Ellie deve dirgli non sono facili da sopportare. Ma ci siamo davvero fidati l'uno dell'altra e per questo credo che ci siamo trovati a nostro agio.

Sadie Sink - che ha terminato l'intervista con la promessa di "guardare i tantissimi film girati da Brendan Fraser" - è conosciuta principalmente per il ruolo di Max nella serie Stranger Things, che l'ha letteralmente lanciata nell'Olimpo di Hollywood. Fraser è invece stato il volto di cult anni '90 e '2000 come la trilogia de La Mummia, George re della giungla...?, Viaggio al centro della Terra e Inkheart - La leggenda di cuore d'inchiostro, per poi finire un po' nel dimenticatoio anche a causa di problemi personali. The Whale ha però sancito il suo ritorno sulle scene. Presentato in concorso al Festival di Venezia 2022, il film di Darren Aronokfsky è fra i frontrunner di alcune categorie degli Oscar, in cui spicca la - scontata - candidatura di Brendan Fraser. Nel 2023 l'attore sarà anche nel cast del nuovo film di Martin Scorsese, Killer of The Flower Moon, mentre Batwoman - film in cui interpretava il villain Firefly - è stato definitivamente "distrutto" da Warner Bros.