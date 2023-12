News Cinema

Jeremy Allen White condivide il set con Zac Efron in The Warrior, ma non ha mai visto High School Musical e oggi lo farebbe ad una condizione.

Jeremy Allen White fa parte del cast di The Warrior (in lingua originale The Iron Claw) e ha condiviso il set con Zac Efron. Tuttavia ha ammesso di non aver mai visto High School Musical, trilogia che ha lanciato la carriera del collega tempo addietro e ancora oggi particolarmente cara sia all’attore che ai fan più nostalgici. Intervistato durante il podcast Just For Variety di Variety, Jeremy Allen White ha ammesso che potrebbe ovviare alla sua mancanza soltanto ad una condizione.



The Warrior, Jeremy Allen White non ha mai visto High School Musical e oggi lo farebbe ad una condizione

High School Musical ha permesso a Zac Efron di diventare una star mondiale. Ancora oggi il personaggio di Troy Bolton è uno dei più iconici del suo repertorio, fortemente amato dai fan che ricordano con affetto i tre film di High School Musical. E quella trama ha stimolato anche la realizzazione di una serie televisiva di successo, seppur con un cast differente. Oggi Zac Efron è protagonista di The Warrior, film biografico che ripercorre la storia della famiglia Von Erich, che ha avuto un forte impatto sul mondo del wrestling. Nel cast, Jeremy Allen White interpreta Kerry Von Erich mentre Zac Efron è Kevin Von Erich. Attore noto per la carriera televisiva in Shameless e The Bear, Jeremy Allen White ha ammesso ai microfoni di Variety di non aver mai visto la trilogia di High School Musical e che oggi lo farebbe ad una condizione: soltanto in compagnia di Zac Efron.

Non ho visto quei film. Mi dispiace Zac. Ma li vedrò, lo farò, ma solo se Zac mi terrà la mano durante la visione. È soltanto così che lo farò.

Nel corso dell’intervista, la conduttrice del podcast ha suggerito di organizzare una sorta di proiezione di beneficenza e Jeremy Allen White è apparso subito favorevole. “Sì, una telecamera puntata su me e Zac, con le dita intrecciate. Cosa vuoi che siano tre film? Ma aspetta, c’è anche una serie tv? No, guarderò solo quelli in cui appare Zac”. Del resto High School Musical è stato fondamentale per Zac Efron anche nel modo in cui ha lavorato sul set di The Warrior. L’attore ha confessato che, grazie alla trilogia musical, ha imparato a muoversi attraverso le coreografie, una tecnica tornata utile anche per simulare le scene d’azione in The Warrior.