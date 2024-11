The Universal Theory: ecco il trailer ufficiale originale del misterioso e affascinante film di Timm Kröger

News Cinema

Spionaggio, fisica quantistica, dramma sentimentale, commedia surreale e molto altro ancora si amalgamano in uno dei film più interessanti degli ultimi tempi. Ecco trailer e trama di The Universal Theory, prossimamente (si spera) al cinema con Movies Inspired.

In concorso al Festival di Venezia del 2023 venne presentato un film davvero molto interessante e affascinante: il titolo era Die Theorie von Allem, come titolo internazionale era stato indicato The Theory of Everything, ma è stato poi successivamente modificato in The Universal Theory.

Dopo Venezia, il film è uscito solo nei territori di lingua tedesca ma ha anche iniziato un vertiginoso tour festivaliero che ha compreso quelli di Atene, Chicago, Dublino, Glasgow, San Paolo, Cambridge, Bath, Shanghai, il Sitges e altri ancora. Nel corso degli ultimi mesi è aumentato il numero dei paesi in cui il film è uscito, e speriamo di poterlo vedere presto al cinema anche in Italia, grazie alla distribuzione di Movies Inspired che ne aveva acquisito i diritti ai tempi della prima mondiale veneziana.

Diretto da Timm Kröger - considerato un enfant prodige in Germania, qui alla sua terza regia, anche autore della sceneggiatura assieme a Roderick Warich - The Universal Theory è ambientato nel 1962 e racconta di un talentuoso dottorando in fisica che, col suo professore, partecipa a un congresso che si tiene in un hotel in cima alle Alpi svizzere: e lì inizia uno strano, elegante e flessuoso incubo che coinvolge un ospite iraniano che avrebbe dovuto presentare una rivoluzionaria teoria quantistica che non si trova più, una musicista che diventa per il nostro protagonista un'ossessione, una morte misteriosa, strane formazioni nuvolose e che, appunto, si tramuta in una sorta di thriller spionistico-sentimentale alimentato da multiversi quantici. Il tutto fotografato in un bellissimo bianco e nero che è valso al film uno dei tre German Film Awards che ha vinto, assieme a quello per la scenografia e gli effetti visivi.

Ecco un trailer ufficiale di The Universal Theory realizzato in occasione nella sua uscita negli Stati Uniti: