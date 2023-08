The Toxic Avenger: la prima immagine e il poster del remake con Peter Dinklage del cult della Troma

News Cinema

Torna al cinema in una nuova versione il trash cult della Troma Toxic Avenger, o Vendicatore Tossico col protagonista interpretato da Peter Dinklage. La prima immagine del film.

Nel 1985 la Troma di Lloyd Kaufman, specializzata in film a bassissimo budget ma non privi di doti, fece uscire il primo film dedicato al Vendicatore tossico, The Toxic Avenger, co-diretto da Kaufman e Michael Herz, che divenne subito un culto tra gli appassionati. Seguirono altri tre film (l'ultimo del 2000), fumetti, cartoni animati e addirittura due musical dedicati all'imbranato custode e addetto alle pulizie di una palestra di Tromaville che, bullizzato, cade in un barile di rifiuti tossici e diventa un mostruoso supereroe dedito a combattere il crimine (una storia, a ben guardare, sia all'origine del Joker che di Darkman). Oggi The Toxic Avenger sta per tornare al cinema con Peter Dinklage come protagonista e l'anteprima di terrà al Fantastic Fest di Austin in Texas a fine settembre. A dirigerlo è un buon regista come Macon Blair e il cast è di quelli da leccarsi i baffi: Elijah Wood, Julia Davis, Taylour Paige, Kevin Bacon e Jacob Tremblay. L'unico dubbio è che il feam ci sembra troppo buono per un film del genere, il cui pregio principale era nell'essere totalmente trash. Comunque quella che vedete è la prima foto del film, che mostra di spalle Peter Dinklage.

The Toxic Avenger: quello che sappiamo del remake

Intanto non è stata ancora annunciata una data d'uscita per il nuovo Toxic Avenger, in cui Peter Dinklage, acclamato e premiatissimo attore, ricopre il ruolo che fu di Mitch Cohen nell'originale. Il poco che sappiamo è che si tratta di una "rilettura contemporanea" e che il film ha ottenuto il rating di R per la violenza e il gore rappresentati. Ovviamente molta importanza nella storia hanno i temi ecologisti e i reati contro l'ambiente, per cui c'è da aspettarsi una maggiore attenzione su questi aspetti. L'importante, ribadiamo, è che non si perda di vista lo spirito originale di un film dal budget quasi inesistente ma con tante idee e un supereroe davvero particolare, armato di spazzolone.