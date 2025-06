The Toxic Avenger: ecco il primo trailer ufficiale del nuovo film!

News Cinema

Debutta negli USA il 29 agosto l'atteso remake/reboot del titolo simbolo della Troma, storica società di produzione specializzata in horror demenziali e indipendenti. Ecco trailer red band e trama di The Toxic Avenger.

È arrivato il primo trailer ufficiale - e pure in versione red band - di The Toxic Avenger, remake/reboot dell'omonimo film di culto prodotto dalla Troma.

Rapido riassunto per chi si fosse perso qualcosa negli anni della sua formazione cinefila: la Troma è una società di produzione americana che, dal 1974, e per tutti gli anni Ottanta e Novanta, ha realizzato commedie demenziali prima e film horror a bassissimo costo ma a altissimo livello di splatter, ricchi di nudità e di cose, situazioni, personaggi e battute che sono agli antipodi dell'idea del politicamente corretto poi.

Tra i tantissimi film prodotti dalla Troma, il primo The Toxic Avenger (diretto nel 1985 dai fondatori della società, Lloyd Kaufman e Michael Herz, che ha poi avuto tre sequel) è probabilmente, assieme a Tromeo and Juliet, il più famoso. La storia di The Toxic Avenger era quella di un ragazzo timido e imbranato che lavora come addetto alle pulizie in una palestra e che viene costantemente bullizzato dai frequentatori di quel luogo; quando, in seguito all'ennesimo atto di bullismo, cade in una vasca di rifiuti tossici, ne riemerge trasformato e orribilmente trasfigurato, diventando appunto il "vendicatore tossico" del titolo, spinto da un impulso primario a contrastare il male con la sua forza sovrumana e il suo inseparabile spazzolone.

Questo leggermente modificato e adattato ai tempi assunto di partenza - la mutazione del mite protagonista e quel che ne consegue - rimane pressoché invariato nel nuovo film, che debutterà nei cinema americani il 29 agosto, e che vede protagonista Peter Dinklage affiancato da attori altrettanto noti come Kevin Bacon, Elijah Wood, Jacob Tremblay. Se la cosa vi sorprende, sappiate che nel cast dell'originale appariva una giovane Marisa Tomei, che i film della Troma hanno appassionato e ispirato autori come Joe Dante, Quentin Tarantino e Edgar Wright, e soprattutto che gente come il James Gunn del nuovo Superman, i creatori di South Park Trey Parker e Matt Stone, ma anche registi come Brian De Palma e Oliver Stone, e attori come Robert De Niro, Kevin Costner e Samuel L. Jackson hanno tutti lavorato con la Troma all'inizio della loro carriera.

A scrivere e dirigere il The Toxic Avenger del 2025 c'è Macon Blair, che aveva debuttato con il film Netflix I Don't Feel at Home in This World Anymore, e che ha sceneggiato titoli come Hold the Dark e Brothers.

The Toxic Avenger: ecco il trailer red band ufficiale del film