The Store: In un presente distopico due gruppi lottano per sopravvivere nel trailer del film

In uscita nelle sale italiane il 31 Agosto con I Wonder Pictures, The Store alterna animazione e live action nel descrivere una società distrutta dalla logica del profitto. Del film vi facciamo vedere il trailer.

Arriverà nelle sale il 31 agosto, distribuito da I Wonder Pictures, The Store, un film che mescola animazione e live action e che porta la firma della svedese Ami-Ro Sköld, che è stata, oltre che regista, animation director e character designer. Il film ha avuto la sua anteprima mondiale al BFI London Film Festival 2022. È stato poi presentato all'International Film Festival di Rotterdam e, più di recente, al Biografilm Festival 2023 di Bologna.

The Store: la trama e i temi

The Store affronta il tema dei lavoratori precari europei del settore terziario. Lo fa con umorismo ma anche accenti drammatici, perché si sofferma sulla difficoltà di gestire la famiglia, insieme agli impegni professionali, e parla dei problemi legati all'ambiente. Il tutto attraverso il racconto dei rapporti tesi fra due comunità: gli impiegati di un negozio di alimentari discount, che fanno i salti mortali per mantenere il posto di lavoro, e un gruppo di senzatetto che sopravvive grazie al cibo buttato dallo stesso minimarket. Tra le due comunità si creano rapporti complessi, che sono lo specchio di una società sempre più disumanizzata e che tende al consumismo. In un simile contesto, la speranza è nei bambini, che poi sono il trait d'union fra i due mondi. Come è scritto nella sinossi ufficiale del film, "Attraverso un’alternanza originale di live action e stop motion, The Store ci immerge in un presente distopico in cui la logica del profitto incide profondamente e dolorosamente sui rapporti personali".

Il trailer di The Store

Di The Store è appena stato diffuso il trailer, che prontamente vi mostriamo. Il film è una coproduzione Svezia-Italia di Onoma Productions, Indyca, Film i Väst, GötaFilm, con la norvegese Fidalgo Film Production, ed è stato girato a Goteborg, Torino e Traversella (TO). La sceneggiatura è stata scritta dalla stessa Ami-Ro Sköld.