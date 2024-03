The Spider Within: A Spider-Verse Story: ecco il cortometraggio con Miles Morales in lotta coi suoi incubi!

News Cinema

Disponibile sul web è arrivato l'annunciato cortometraggio che vede protagonista Miles Morales alle prese coi suoi demoni... Si intitola The Spider Within: A Spider-Verse Story.

Definirlo un cortometraggio horror ci sembra un po' azzardato, anche se le atmosfere sono sinistre: dopo il teaser trailer è arrivato in rete l'annunciato cortometraggio The Spider Within: A Spider-Verse Story, della Sony Pictures Animation, che vede Miles Morales alle prese con i suoi incubi, che derivano dalle comuni ansie di un adolescente (la scuola, le ragazze...), aggravate nel suo caso dalle responsabilità di un supereroe, e si manifestano in una forma a lui ben familiare. Tornato a casa con la testa assai confusa, Miles rifiuta l'offerta del padre di una serata a base di film horror e popcorn, ma alla fine dopo un vero e proprio attacco di panico è a lui che si rivolge per essere aiutato a fare chiarezza dentro di sè. Lo potete vedere qua sotto.

Cos'è The Spider Within: A Spider-Verse Story

La Sony Pictures Animation per il corto ha unito le forze con il Kevin Love Fund, un'associazione che si occupa dei disturbi mentali e psicologici dei ragazzi e dunque è a loro che parla. Si tratta dunque di un film in un certo senso didattico. The Spider Within sarà incorporato nel programma di lezioni del Kevin Love Fund intitolato "The Hero Within", che invita gli studenti a raccontare la loro storia con un curriculum interattivo che include un'attività di storyboarding creativo. Il cortometraggio è diretto da Jarelle Dampier e scritto da Khaila Amazan. Secondo la regista, appassionata di horror, questo è il genere migliore per fare passare messaggi che arrivino direttamente ai ragazzi.