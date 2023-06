The Son - Il drama con Hugh Jackman e Laura Dern da oggi su Prime Video

News Cinema

Disponibile da oggi - 25 giugno - su Prime Video The Son, opera seconda di Florian Zeller che racconta di un delicato rapporto padre / figlio. Nel cast Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby ed Anthony Hopkins.

The Son - acclamata opera seconda di Florian Zeller - ha conquistato pubblico e critica sin dalla sua presentazione, in concorso, alla 79ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Dopo il passaggio nelle sale, il drama è disponibile da oggi - 25 giugno - nel catalogo Prime Video, in esclusiva. Scopriamo quindi qualche dettaglio del progetto.

The Son - Trama e cast del drama di Florian Zeller

Il diciasettenne Nicholas, a due anni dal divorzio dei genitori, decide di andare a vivere con il padre, Peter, e la sua nuova compagna, Beth, che ha appena dato alla luce un bambino. Il ragazzo trova infatti conforto alla sua depressione solamente nei ricordi d'infanzia - di cui è presenza costante il padre - e sua madre non è più in grado di gestire la situazione. Peter cerca quindi di occuparsi del figlio nel modo in cui avrebbe voluto che si comportasse suo padre, destreggiandosi fra la sua nuova famiglia e l'opportunità di un'importante carriera politica a Washington. Cercando di rimediare agli errori del passato, l'uomo perde però di vista il futuro di Nicholas, rischiando di compromettere per sempre il loro rapporto.



Assoluto protagonista del progetto è un monumentale Hugh Jackman, che torna al genere drama dopo Bad Education di Cory Finley. In una carriera in costante mutamento, in bilico fra generi e stili - Jackman ha recitato in commedie, thriller, musical e cinecomic, vestendo i panni di Wolverine - l'attore confeziona la performance più autentica della sua filmografia - in molti lo avrebbe voluto candidato all'Oscar, al posto del giovane Paul Mescal (Aftersun) o del sempre perfetto Bill Nighy (Living). Al suo fianco, spicca poi la presenza di Laura Dern - che nello stesso anno torna a prestare corpo e voce ad Ellie Slatter in Jurassic World - Il dominio - e Vanessa Kirby - star in ascesa conosciuta dal grande pubblico per la serie The Crown e Pieces of a Woman, attesa nel biopic Napoleon di Ridley Scott e in Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno, al cinema dal 12 luglio. Zen McGrath interpreta invece il giovane Nicholas. Completano poi il cast Hugh Quarshie, Danielle Lewis, William Hope, Shin-Fei Chen, Isaura Barbé-Brown, Erick Hayden, Rachel Handshaw ed Anthony Hopkins - che torna a collaborare con il regista dopo The Father - Nulla è come sembra, che gli è valso il suo secondo premio Oscar, all'età di 84 anni. The Son è tratto dall'opera teatrale Le Fils - scritta sempre da Florian Zeller, terzo atto di una trilogia che comprende anche La Mère e Le Père - ed è stato adattato per il grande schermo dallo stesso Zeller, insieme a Christopher Hampton. Un appuntamento imperdibile, dunque, non solo per i fan di Hugh Jackman ma anche per gli appassionati di intensi drammi familiari - con al centro delicati e fragili rapporti fra genitori e figli. Appuntamento dunque da oggi - 25 giugno - su Prime Video.