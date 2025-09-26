TGCom24
The Social Reckoning è il titolo del sequel di The Social Network e il film ha finalmente una data di uscita!
The Social Reckoning è il titolo del sequel di The Social Network e il film ha finalmente una data di uscita!

Carola Proto

Il seguito di The Social Network si intitola The Social Reckoning e conquisterà i cinema nell'ottobre del 2026. Il film di Aaron Sorkin entrerà in lavorazione il mese prossimo e davanti alla macchina da presa ci saranno Mikey Madison, Jeremy Alllen White e Mark Strong.

The Social Reckoning è il titolo del sequel di The Social Network e il film ha finalmente una data di uscita!

Il sequel di The Social Network ha finalmente un titolo e una data di uscita. Definito "l'opera complementare" del film diretto da David Fincher nel 2010, The Social Reckoning arriverà nelle sale il 9 ottobre del 2026, come ha appena annunciato la Sony Pictures. Sappiamo da tempo che la regia è di Aaron Sorkin, sceneggiatore del primo film - nonché di Codice d'onore, L'arte di vincere e La guerra di Charlie Wilson - e regista di Molly's Game, Il processo ai Chicago 7 e A proposito dei Ricardo. Conosciamo anche il ricco e illustre cast, formato da Mikey Madison, Jeremy Allen White, Bill Burr e da Jeremy Strong, che farà la parte del fondatore di Facebook Mark Zuckerberg. Quanto alle riprese, dovrebbero cominciare il mese prossimo.

Anche The Social Network è uscito in ottobre, rivelandosi un grande successo sia dal punto di vista critico che commerciale. Il film ha incassato globalmente 226 milioni di dollari ed è stato candidato a 8 Oscar, riportando tre vittorie: per la migliore colonna sonora, il miglior montaggio e soprattutto per la migliore sceneggiatura originale.

The Social Reckoning: la trama e la storia vera che il film racconta

Se The Social Network si soffermava sulla nascita e sui primo gloriosi tempi di Facebook, arrivando fino alla causa da 600 milioni di dollari intentata contro Mark Zuckerberg, The Social Reckoning si svolge circa a 20 anni di distanza dal lancio del social più grande e famoso del mondo per numero di utenti. Più nel dettaglio, il film racconta di come l'informatica Frances Haugen (Mikey Madison), reclutata da Facebook nel 2009, chiese al reporter del Wall Street Journal Jeff Horwitz di aiutarla a rivelare i segreti più scottanti del social media. Nel 2021, il quotidiano newyorchese pubblicò una serie di articoli conosciuti come i Facebook Files nei quali venivano denunciati gli effetti nefasti di Facebook sugli adolescenti e la sua mancata prevenzione della disinformazione, che avrebbe avuto come conseguenza più estrema l'istigazione all’odio e alla violenza. Nei Facebook Files si metteva inoltre in evidenza lo sforzo costante dell'azienda di privilegiare la propria crescita a svantaggio della sicurezza e del benessere degli utenti. Nell'autunno dello stesso anno, Frances Haugen testimoniò davanti al Senato degli Stati Uniti evidenziando l’intenzione del social media creato da Zuckerberg di continuare ad anteporre i profitti alla salvaguardia degli utenti.

