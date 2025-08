The Social Network 2 perde Jesse Eisenberg, ma avrebbe già il sostituto perfetto

News Cinema

Secondo quanto riferito, Jesse Eisenberg non avrebbe accettato di tornare in The Social Network ma l'ingresso di un nuovo attore nel cast suggerirebbe un possibile recasting.

Quando The Social Network tornerà sullo schermo, farà a meno del suo protagonista. Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter, Jesse Eisenberg avrebbe rinunciato all’opportunità di riprendere il ruolo di Mark Zuckerberg nel prossimo film, almeno per il momento, ma non è chiaro se questa scelta sia definitiva. In compenso, un nuovo nome associato al sequel suggerirebbe il possibile recasting del CEO di Meta.

The Social Network, Jesse Eisenberg rinuncia al sequel: già individuato il sostituto?

The Hollywood Reporter ha riferito che Jesse Eisenberg avrebbe rinunciato, almeno per il momento, al ruolo da protagonista nel sequel di The Social Network, dopo aver ottenuto una candidatura agli Oscar per quella performance anni fa. Come specifica il magazine, non è chiaro se questa sia una tattica di negoziazione da parte dell’attore. Nel frattempo, però, il cast si amplia. Dopo Mikey Madison di Anora e Jeremy Allen White di The Bear, anche Jeremy Strong di Succession è stato aggiunto all’iniziale elenco del sequel.

Fonti interne sostengono che il film sia ancora in fase di sviluppo e che il progetto sia una priorità assoluta per gli Studios, motivo per cui tutto procede molto rapidamente. La storia, a differenza del primo film che si concentrava sulla nascita e crescita di Facebook oggi noto come Meta, nel sequel dovrebbe concentrarsi sugli effetti negativi che i social media dell’azienda stavano avendo su adolescenti e bambini, sull’espansione della disinformazione e sulla crescita della violenza fino ad arrivare al colpo di stato del 6 gennaio 2021.

Qualora le informazioni si rivelassero corrette, secondo The Hollywood Reporter Mikey Madison dovrebbe interpretare Frances Haugen, ingegnere informatico che si è rivolta alla Securities and Exchange Commission e al Wall Street Journal con le sue informazioni. Jeremy Allen White, invece, dovrebbe interpretare l’ex giornalista tecnologico del Wall Street Journal che guida la divulgazione di file di Facebook. Resta da capire chi interpreterebbe Jeremy Strong. Si vociferano due opzioni: la prima lo vedrebbe assumere il ruolo di direttore del WSJ, mentre la seconda lo vedrebbe sostituire Jesse Eisenberg e diventare il CEO di Facebook/Meta Mark Zuckerberg. L’unica grande certezza ad oggi è Aaron Sorkin, che si occuperà sia della sceneggiatura che della regia del sequel.