The Shrouds, ecco il trailer italiano ufficiale del film di David Cronenberg

Arriva tra meno di un mese nei cinema l'ultimo film del grande maestro canadese, che vede protagonista Vincent Cassel. Ecco trailer, poster e trama di The Shrouds.

Presentato in concorso al Festival di Cannes 2024, arriva finalmente nei cinema italiani dal 3 aprile, con la distribuzione di Europictures in collaborazione con Adler Entertainment, l'ultimo film di David Cronenberg, che si intitola The Shrouds e di cui di seguito potete vedere il trailer italiano ufficiale.

Il film, di cui è protagonista Vincent Cassel, racconta la storia di Karsch, un ricco imprenditore che, in seguito alla morte della moglie, ha inventato una tecnologia rivoluzionaria e controversa che permette ai vivi di monitorare il decadimento dei corpi dei loro cari che sono morti e avvolti nei tecno-sudari sviluppati da Karsch. Quando, una notte, diverse tombe di questo particolare cimitero vengono profanate, compresa quella della moglie di Karsh, l'uomo decide di mettersi sulle tracce dei responsabili: così facendo, però, finirà col fare delle scoperte che lo porteranno a rivedere molte delle idee che aveva sulla sua professione, sulla sua vita e sul suo stesso matrimonio.

Ecco cosa ha dichiarato Cronenberg su questo suo film, che continua la sua esplorazione dei confini tra tecnologia, corpo e mente, offrendo una riflessione profonda sul dolore e sulla memoria.

"In inglese, la parola ‘shroud’ designa il velo funerario, ma ha anche altri significati. Può significare ‘coprire’ e ‘nascondere’. La maggior parte dei rituali funebri riguarda proprio l’evitare la realtà della morte e ciò che accade a un corpo. Direi che, nel nostro film, questa è un'inversione della normale funzione di un sudario. Qui serve a rivelare, piuttosto che a celare. Ho scritto questo film mentre affrontavo il dolore per la perdita di mia moglie, scomparsa sette anni fa. Per me è stata un’esplorazione, perché non si trattava solo di un esercizio tecnico, ma anche di un esercizio emotivo. In un certo senso, i sudari che il mio protagonista ha inventato sono dispositivi cinematografici. Creano un proprio cinema: un cinema post-morte, un cinema della decadenza. Prima di scrivere la sceneggiatura, ero consapevole che i sudari avessero un aspetto cinematografico, creando una sorta di strano ‘cinema della tomba’, un ‘cinema del cimitero’. In The Shrouds si suggerisce che Karsh comprenda che nella sua creazione è coinvolta una tecnologia cinematografica, qualcosa di ricco e complesso."

Nel cast del film, che inizialmente avrebbe dovuto essere una serie targata Netflix, oltre a Cassel ci sono anche Diane Kruger, Sandrine Holt e Guy Pearce.

The Shrouds: il trailer italiano e il poster del film