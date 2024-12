The Salt Path: il trailer del film con Jason Isaacs e Gillian Anderson, impegnati in un lungo cammino

News Cinema

Uscirà al cinema l'anno prossimo The Salt Path, tratto dal best-seller omonimo di Raynor Wynn e diretto da Marianne Elliott, con protagonisti Jason Isaacs e Gillian Anderson. Ecco il trailer.

Arriverà al cinema nel 2025 un film britannico con protagonisti due ottimi attori come Jason Isaacs e Gillian Anderson. Si intitola The Salt Path, la via del sale, è tratto da un best seller autobiografico di Raynor Winn e diretto da Marianne Elliott. La storia è infatti quella di una coppia di mezza età, Raynor e Moth Winn, che dopo un affare sbagliato finisce in miseria, perde la casa, al marito viene diagnosticata una malattia neurologica e tutto insomma va per il verso sbagliato. Per tutta risposta, la determinata Raynor convince Moth a partire con tenda e sacco a pelo e percorrere insieme il sentiero del titolo, che si estende per ben 1000 chilometri. Questo è il trailer di The Salt Path.

The Salt Path, una storia di resistenza che ha ispirato molti

Il libro da cui è tratto il film è al tempo stesso un memoriale e un diario di viaggio. Ad adattarlo per la sceneggiatura sono stati Small Axe e Rebecca Lenkiewicz e questa è la trama ufficiale: “Dopo esser stati costretti a lasciare la loro casa, Raynor e Moth Winn prendono la disperata decisione di camminare, nella speranza che, nella natura, troveranno consolazione e un senso di accettazione. Con poche risorse economiche, solo una tenda e qualche bene essenziale,ogni passo lungo il cammino è una testimonianza della loro crescente forza e determinazione. The Salt Path è un viaggio trascinante, denso di sfide e liberatorio in eguale misura. Un ritratto della casa, di come la si può perdere e riscoprire nei modi più inaspettati”.