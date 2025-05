The Rocketeer, il sequel / reboot è cancellato, lo conferma David Oyelowo... e c'entra anche la politica

News Cinema

David Oyelowo, che doveva essere interprete del sequel di The Rocketeer, ha spiegato che questo e altri progetti con un taglio più inclusivo sono in corso di smantellamento a Hollywood. Il clima politico è cambiato.

Contrordine: Rocketeer non tornerà. Il progetto Disney di The Return of the Rocketeer, un sequel / soft reboot del film del 1991, affidato all'interpretazione di David Oyelowo qualche anno fa, si è completamente arenato ed è da considerarsi cancellato. Lo ha comunicato lo stesso attore in un'intervista rilasciata al Los Angeles Times, dove ha discusso della sua carriera e dei suoi ideali insieme alla sua socia e moglie, l'attrice britannica Jessica Oyelowo Watson. Secondo David, c'è una ragione precisa per cui il recupero contemporaneo di The Rocketeer non è riuscito: l'aria politica cambiata negli USA è una parte importante della causa. Leggi anche Anche la Paramount spegne i programmi di diversità e inclusione, la Universal sotto indagine

The Return of the Rocketeer non s'ha da fare, il film è cancellato

Le avventure di Rocketeer del 1991, diretto dal veterano degli effetti visivi Joe Johnston, non fu di certo un grandissimo successo di pubblico: adattamento della graphic novel di Dave Stevens, raccontava di Cliff Secord (Billy Campbell), un meccanico che alla fine degli anni Trenta diventava una sorta di supereroe, grazie a un jetpack avveniristico creato dal magnate Howard Hughes. Nel cast c'erano anche Jennifer Connelly, Alan Arkin e Timothy Dalton nel ruolo del villain della situazione. Il lungometraggio costò alla Disney quasi 40 milioni di dollari (quasi 94 attuali, calcolando l'inflazione), ma ne raccolse solo 46 negli USA ed ebbe un riscontro trascurabile all'estero. Fu in sostanza un discreto flop, in grado tuttavia di assurgere a piccolo cult col passare dei decenni e i recuperi in home video e streaming. Un paio di anni fa il progetto di The Return of the Rocketeer sembrava avere un certo traino presso la major, con David Oyelowo che avrebbe raccolto il testimone di Billy Campbell (visto di recente in Troll, prossimamente nel nuovo So cosa hai fatto). Ma perché la macchina si è fermata? Di sicuro la Disney post-crisi del 2023 non sembra avere intenzione di puntare su marchi rischiosi, preferendo sequel e remake dei suoi cavalli di battaglia comprovati. C'è però secondo David anche un problema... politico: dare a lui il ruolo di Rocketeer era legato alle idee di diversità & inclusione che però hanno incontrato un brusco stop nell'America di Donald Trump. L'attore infatti aveva avviato con Will Smith anche l'adattamento della saga letteraria partita con "Onyeka e l'accademia del sole" di Tolá Okogwu. La missione sua e di sua moglie è insistere su progetti che "normalizzino" le storie delle persone di colore, abbracciando generi diversi, non solo di denuncia sociale.

Onyeka è proprio l'esempio perfetto di quello che cerchiamo di fare, ma è anche sintomatico della sfida che affrontiamo. Avevamo guadagnato traino con quel progetto dopo l'omicidio di George Floyd, in un momento in cui era in corso una correzione di rotta culturale, la gente sembrava voler migliorare. Ma ora ci troviamo in un momento in cui è evidente che molti di quei discorsi erano di facciata, non davvero sentiti. Progetti come quello all'improvviso incontrano difficoltà. Onyeka è uno di questi, Return of the Rocketeer alla Disney è un altro.