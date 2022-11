The Plane: Gerard Butler nel trailer italiano dell'adrenalinico action, dal 26 gennaio al cinema

News Cinema

Gerard Butler fa concorrenza a Liam Neeson (o viceversa) per il titolo di action hero degli anni Duemila. L'attore scozzese negli ultimi due anni ha interpretato quattro film di genere. Uno di questi è The Plane, con cui tornerà nei nostri cinema il 26 gennaio 2023, grazie a Lucky Red e Universal Pictures International Italy. Del film, diretto dal francese Jean-François Richet, è appena uscito il trailer italiano, che vi mostriamo.

The Plane, trama e cast

In The Plane, Gerard Butler è un coraggioso pilota che per salvare i suoi passeggeri da una violenta tempesta, effettua un rischioso atterraggio d’emergenza su una remota isola delle Filippine. I superstiti dovranno però affrontare una nuova minaccia: degli spregiudicati guerriglieri indipendentisti che vivono in quelle terre. Il gruppo viene infatti rapito e sarà compito del comandante Brodie Terrance proteggere i sopravvissuti presi in ostaggio e portarli in salvo. Ad affiancarlo in questa missione impossibile, troverà un ex Marine (Mike Colter, il celebre Luke Cage dell’Universo Marvel) in arresto perché accusato di omicidio, che era a bordo dell’aereo scortato dall'FBI. A dirigerli, il regista francese Jean-François Richet, Premio César per il dittico con protagonista Vincent Cassel, Nemico pubblico N. 1 - L'istinto di morte e Nemico pubblico N. 1 - L'ora della fuga. Nel cast anche Daniella Pineda, Yoson An e Tony Goldwyn.