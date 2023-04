The Piano Lesson, Samuel L. Jackson e John David Washington nell'adattamento del film Netflix

News Cinema

The Piano Lesson, il dramma di August Wilson vincitore di un premio Pulitzer, diventerà un film nel prossimo adattamento di Netflix, con Samuel L. Jackson e John David Washington nel cast, dopo il successo dello spettacolo teatrale a Broadway.

Non si tratta del primo adattamento delle opere di Wilson attuato dalla piattaforma streaming: nel 2020 aveva debuttato, infatti, Ma Rainey's Black Bottom con Viola Davis nel ruolo di Ma Rainey, una delle prime cantanti professioniste di blues che ha anche registrato diversi dischi. Il film sarà diretto da Malcolm Washington, figlio di Denzel Washington, qui nel ruolo di produttore del progetto, sulla base di una sceneggiatura a cui Washington ha lavorato insieme a Virgil Williams, candidato all'Oscar per Mudbound e già autore di alcuni episodi di serie tv come 24 e Criminal Minds.

The Piano Lesson segue le vicende di una famiglia afrodiscendente di Pittsburgh, i Charles, dopo la Grande Depressione: Berniece e Boy Willie si contendono la preziosa eredità di famiglia, un bellissimo pianoforte intagliato. Mentre la prima vorrebbe tenerlo, in quanto il piano è decorato anche dai disegni dei suoi antenati resi schiavi ed è stato custodito ferocemente dalla loro madre, Boy Willie vorrebbe venderlo per ricavarne il denaro necessario ad acquistare un pezzo di terra. The Piano Lesson è una delle 10 parti che compongono il Ciclo di Pittsburgh e include anche Ma Rainey's Black Bottom e Fences, in cui Denzel Washington e Viola Davis recitarono insieme.

Il cast dell'adattamento prevede la presenza anche di Ray Fisher, Danielle Deadwyler, Michael Potts e Corey Hawkins. L'opera di Wilson è stata portata a teatro, con grande successo, in una piece teatrale diretta da LaTanya Richardson Jackson, moglie di Samuel L. Jackson. L'attore e John David Washington sono stati i protagonisti anche della versione teatrale e ritorneranno a recitare insieme anche nell'adattamento Netflix.