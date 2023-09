The Peasants dagli autori di Loving Vincent è la proposta polacca per gli Oscar

News Cinema

La Polonia ha presentato all'Academy, per la corsa al miglior film internazionale, The Peasants: è realizzato dagli autori di Loving Vincent con la stessa tecnica. Le riprese dal vero sono state ricalcate da uno stile pittorico coerente con l'epoca e gli argomenti trattati.

Se come noi anni fa amaste Loving Vincent, sarete contenti di sapere che la Polonia ha scelto il nuovo lungometraggio dei suoi autori, The Peasants, per concorrere alle selezioni dell'Academy per l'Oscar nella categoria miglior film straniero. Diretto da DK e Hugh Welchman, usa la stessa tecnica ma in una declinazione artistica differente: riprese dal vero sono "ricalcate" da uno stile pittorico, in una sorta di rotoscoping, rendendo il film un ibrido tra un live action e l'animazione.





The Peasants, l'opera seconda degli autori di Loving Vincent punta all'Oscar

Mentre Loving Vincent raccontava Van Gogh appunto animando i suoi dipinti, The Peasants usa il registro visivo del movimento Giovane Polonia (1890-1918), quindi pittori come Julian Fałat , Ferdynand Ruszczyc e Józef Chelmonski. I loro valori erano quelli del romanziere al quale il nuovo film si ispira. The Peasants adatta infatti un ciclo di romanzi noto in Italia come "I contadini", dell'autore polacco Władysław Reymont (1867-1925, insignito del premio Nobel per la letteratura un anno prima della morte). Le storie si ambietano alla fine dell'Ottocento e qui i Welchman hanno scelto come protagonista Jagna, una ragazza che vorrebbe disobbedire alle tradizioni della comunità, un patriarcato che la vede già contesa da due uomini: le divisioni sociali e l'attaccamento alla terra dominano tutti i rapporti interpersonali, e la resistenza di Jagna farà degenerare la tensione già crescente.

Coprodotto tra Polonia, Serbia e Lituania, The Peasants non ha al momento un distributore italiano ufficiale.