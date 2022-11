The Old Way, Nicolas Cage nel trailer del suo primo western classico, a suon di vendetta

News Cinema

Nicolas Cage è riuscito a interpretare il suo primo vero western, che dal trailer appare superclassico: ex-cacciatore di taglie, vendetta, revolver a tutta manetta. In arrivo a gennaio 2023.

Nella sua lunga carriera Nicolas Cage non si era mai imbattuto in western, e considerando quanto l'attore ami i generi classici, sembra incredibile che Butcher's Crossing e The Old Way siano arrivati solo ora: dal trailer del secondo film, diretto da Brett Donowho, abbiamo l'idea di un racconto classico che più classico non si può, e d'altronde tiene fede al suo titolo, traducibile letteralmente con "Alla vecchia maniera". Ma di cosa parla questa storia di vendetta e dita veloci sul grilletto?



The Old Way: Il Trailer Ufficiale del film - HD

The Old Way, la storia del film con Nicolas Cage

The Old Way con Nicolas Cage racconta di Colton Briggs, un ex-pistolero che ha appeso la fondina al chiodo dopo essersi sposato e aver dato luce a una figlia ora dodicenne. Sventuratamente, non solo per padre e figlia ma anche per i responsabili del gesto, la moglie di Colton viene uccisa... e a quel punto è impossibile contenere la vendetta di Briggs, gestita avvalendosi di tutti i suoi vecchi talenti professionali. La ricerca dei responsabili coinvolgerà tuttavia la ragazzina, nient'affatto spaventata e ben decisa a seguire le orme paterne, a quanto sembra.

L'uscita di The Old Way negli States è prevista nel gennaio 2023, per una settimana solo in sala e dopo anche in streaming: presumiamo che possa arrivare sotto quella forma anche in Italia, ma vi terremo informati. Per quanto concerne invece il ben diverso Butcher's Crossing, passato dalla Festa del Cinema di Roma, è in attesa di distribuzione ufficiale. Leggi anche Butcher's Crossing: Nicolas Cage tra Ahab e Kurzt a caccia di bisonti nel vecchio West