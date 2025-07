The Old Guard 2, la regista sull'entusiasmante scontro tra Charlize Theron e Uma Thurman

News Cinema

Charlize Theron e Uma Thurman operano su fronti opposti in The Old Guard 2 e lo scontro finale è inevitabile, come anticipato dalla regista.

Dopo cinque anni di attesa, su Netflix è ufficialmente disponibile The Old Guard 2, sequel diretto di The Old Guard distribuito in streaming nel 2020 con protagonista Charlize Theron e il suo gruppo di guerrieri. Nel sequel, però, l’attrice dovrà guardarsi le spalle da un altro talento hollywoodiano che le remerà contro: Uma Thurman, infatti, è stata scelta come antagonista. Disponibile in piattaforma su Netflix dal 2 luglio 2025, The Old Guard offre al pubblico un’avventura tanto attesa. Nel frattempo, la regista Victoria Mahoney ha anticipato tutto il suo entusiasmo in merito allo scontro tra divinità hollywoodiane.

The Old Guard 2, la regista sullo scontro sensazionale tra Charlize Theron e Uma Thurman

Chi potrebbe mai dimenticare Uma Thurman in Kill Bill? A quanto pare anche in The Old Guard l’attrice in questione non rinuncerà ad ogni arma possibile, inclusa una spada che punterà contro Andy e i suoi amici un tempo immortali. Ripartendo dagli eventi che hanno segnato il primo capitolo, The Old Guard 2 amplia ancor di più la sua trama puntando ad un villain con un piano di conquista globale: “Volevo assicurarmi di sottolineare con forza che si tratta di esseri umani alle prese con la condizione umana. Non sono supereroi. È questo che, a mio avviso, il primo film ha proposto in modo così meraviglioso, onesto e riuscito. Ci tenevo molto a preservarlo, perché penso che fosse un approccio raro. Non l'avevo mai visto in quel modo”, ha rivelato la regista a Screen Rant.