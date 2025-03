The Odyssey, Tom Holland avvistato sul set di Christopher Nolan nelle nuove immagini

News Cinema

Anche Tom Holland è apparso sul set di The Odyssey e il suo look è stato immortalato in un primo scatto durante le riprese con Christopher Nolan.

The Odyssey procede indisturbato. Il prossimo capitolo cinematografico diretto da Christopher Nolan ha avviato le riprese e, se in un primo momento ha mostrato il look ufficiale del suo Ulisse con le fattezze di Matt Damon, nuovi scatti trapelati dal set mostrano l’aspetto di Tom Holland.

The Odyssey, Tom Holland avvistato sul set di Christopher Nolan

Pur avendo annunciato il suo cast hollywoodiano, Christopher Nolan non ha mai chiarito chi avrebbe interpretato chi. Soltanto Matt Damon ha chiarito il proprio ruolo da leader, poiché The Odyssey è ispirato all’Odissea di Omero e racconta del viaggio di ritorno a casa di Ulisse dopo la Guerra di Troia. E se Matt Damon interpreta il protagonista, chi sarà Tom Holland? Il nuovo scatto trapelato dal set mostra l’interprete di Spider-Man con indosso un mantello marrone mentre sosta su una grande nave di legno. Alle sue spalle, con un mezzo sorriso e un giubbotto di salvataggio ancorato al collo, c’è il regista Christopher Nolan che scruta l’orizzonte, mentre Tom Holland con sguardo divertito s’imbatte nella fotocamera.





Tom Holland FIRST LOOK on The Odyssey Film Set. pic.twitter.com/7OM1FB5aMl — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) March 12, 2025

Il cast di The Odyssey coinvolge anche Robert Pattinson, Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron e Jon Bernthal tra i tanti. Non è così difficile pensare a questo film come “epico” sotto ogni punto di vista. Dopo il successo di Oppenheimer, Nolan si sta concentrando su una nuova creazione che affonda le radici nell’Odissea. C’è chi pensa che Tom Holland interpreterà il figlio di Ulisse, Telemaco. Anche se la storia principale segue Ulisse nel suo viaggio di ritorno a casa, suo figlio ha un ruolo importante nella ricerca del padre e al tempo stesso di proteggere il regno e sua madre da vari pretendenti. Le riprese del film sono ancora in corso, per cui probabilmente bisognerà attendere ancora un po’ prima di scoprire chi interpreterà chi. Intanto il progetto ha già annunciato la sua data d’uscita prevista per luglio 2026.