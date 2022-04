The Northman: video intervista al protagonista Alexander Skarsgård

News Cinema

Abbiamo incontrato Alexander Skarsgård, che in The Northman, nuovo film di Robert Eggers da ieri nelle nostre sale, interpreta il protagonista Amleth, un uomo vichingo in lotta per vendicare la morte del padre per mano di uno zio malvagio. Con lui abbiamo parlato del personaggio e dei temi del film, e di altro ancora.

Strane coincidenze. Lo svedese Alexander Skarsgård, figlio di Stellan e fratello di Bill, è diventato una star in tutto il mondo grazie alla serie tv True Blood, nella quale interpretava un affascinante e letale vampiro di nome Eric Northman. E ora, a distanza di una decina d'anni abbondanti, è protagonista di un film che si intitola The Northman, opera terza dell'americano Robert Eggers che arriva dopo gli acclamati The Witch e The Lighthouse e che debutta nei cinema italiani il 21 aprile, distribuito da Universal Pictures Italia.

Ispirato alle saghe vichighe dell'antica letteratura islandese e scandivava, The Norhman non vede l'attore recitare il ruolo di un vampiro, ma quello di un indomito, spietato e invincibile vichingo di nome Amleth, impegnato in un piano di vendetta contro lo zio per vendicare la morte del padre avvenuta quando lui era appena un bambino, prima di essere addestrato alla guerra, alla razzia e alla violenza dai leggenari guerrieri Berserker.

Abbiamo incontrato Alexander Skarsgård a Roma, nel corso della tappa italiana del tour promozionale di The Northman, e con lui abbiamo parlato dell'impegno fisico e psicologico di un ruolo del genere, dei temi del film e di altri argomenti, come potete ascoltare nella nostra videointervista:



The Northman: La nostra Intervista a Alexander Skarsgård - HD

The Northman: la trama ufficiale e il trailer italiano del film