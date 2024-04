The Nice Guys 2? Non ci sarà mai, Ryan Gosling spiega perché

News Cinema

Nonostante tempo fa sia Ryan Gosling sia Russell Crowe si fossero detti aperti a un sequel per la buddy comedy The Nice Guys, ora Gosling - impegnato nella promozione di The Fall Guy - è molto più pessimista. Per un motivo molto pragmatico.

The Nice Guys con Ryan Gosling e Russell Crowe è una buddy comedy molto amata, tanto che nel corso degli anni c'è chi ne chiede un sequel. Durante la promozione del suo The Fall Guy, interpretato con Emily Blunt e al cinema dal 1° maggio, Gosling ha però freddato il giornalista di ComicBook.Com che gli ha domandato quali siano le concrete possibilità di un seguito. Se n'era parlato tempo addietro, Ryan e Russell si erano pure mostrati disponibili, ma oggi Gosling sembra molto più scettico in merito. Leggi anche The Nice Guys: la recensione dell'action comedy con Ryan Gosling e Russell Crowe presentata a Cannes 2016

Ryan Gosling smonta le possibilità di un The Nice Guys 2

Da non confondere col The Fall Guy tra poco in sala, The Nice Guys (2016) di Shane Black raccontava di un detective privato (Ryan Gosling) e di un gorilla (Russell Crowe) nella Los Angeles del 1977, tra scazzottate e spirito scanzonato che a qualcuno aveva ricordato Bud Spencer & Terence Hill. Un seguito non è mai arrivato, e c'è purtroppo un motivo terra-terra dietro a quest'assenza che superficialmente potrebbe essere considerata "inspiegabile" dai fan. Il film non andò bene al boxoffice. Costato 50 milioni di dollari (fonte Hollywood Reporter), ne portò a casa 71.262.000 (fonte Boxofficemojo), non raggiungendo quindi i 100 grazie ai quali per convenzione sarebbe andato in pari. Ci sono casi in cui film meritevoli hanno guadagnato una fama mancata all'uscita, nel corso degli anni, ma come per esempio è accaduto a Blade Runner, il suo status di culto non ha impedito al sequel Blade Runner 2049 di floppare al cinema come l'originale. Le major lo sanno, e Gosling si rifà proprio a quella semplice verità per freddare le speranze di un The Nice Guys 2...

Per l'esistenza di un sequel contano molto, per me, i numeri che fa un film al primo fine settimana. Noi avevamo contro Angry Birds. E in pratica Angry Birds ci distrusse [38 milioni di dollari contro 11 all'esordio, ndr]. Così Angry Birds ha avuto il suo sequel.