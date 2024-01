The Mothership con Halle Berry cancellato da Netflix?

News Cinema

Il film originale The Mothership con Halle Berry sta per fare una brutta fine: originale Netflix, sarebbe stato cancellato dalla piattaforma per un problema produttivo apparentemente insormontabile...

Dopo che il suo debutto alla regia Bruised è stato acquistato e distribuito da Netflix, Halle Berry ha accettato di interpretare un altro film originale per la piattaforma, The Mothership, scritto e diretto da Matt Charman. Colpo di scena: secondo l'insider Jeff Snyder, che ha rivelato il dietro le quinte nella sua newsletter The InSneider, leggiamo (via ComicBook.com) che il film sarebbe stato cancellato dal colosso dello streaming. Cos'è successo? Circostanze che rendono difficile completarlo... Leggi anche Dopo 18 nomination all'Oscar, Ted Sarandos di Netflix è convinto: "Sui film la strategia non cambia"

Halle Berry, il suo film The Mothership è stato forse cancellato da Netflix?

Debutto alla regia del cosceneggiatore del Ponte delle spie, Matt Charman, il film di fantascienza The Mothership con Halle Berry starebbe per fare una gran brutta fine: secondo indiscrezioni, Netflix avrebbe intenzione addirittura di cancellarlo. Come mai? Le riprese sono terminate ben due anni fa, ma fino al 2023 il lungometraggio non era ancora pronto, a causa di importanti ritardi sulla post-produzione digitale. Come spesso accade in questi casi, ci sarebbero reshoot da eseguire, scene da rigirare per ritoccare il risultato che non soddisfa i piani alti: il problema con The Mothership è che i coprotagonisti della storia sono bambini e bambine, che in due anni sono cresciuti in modo troppo vistoso per non stranire chiunque veda gli eventuali nuovi ciak al fianco dei vecchi. In altre circostanze queste discrepanze si sono risolte con pesanti ritocchi in CGI, ma rimane poco pratico: persino James Cameron, nel terrore di trovarsi con questo problema, ha girato già alcuni flashback di Avatar 4 con i personaggi più giovani: l'uscita è troppo lontana per non ritrovarseli poi sul set adulti! The Mothership però non è una grande produzione... e sta rischiando seriamente di sparire per sempre: l'immagine di cui sopra, proveniente da un promo, potrebbe essere l'unico avanzo che vedremo mai di questo lungometraggio, che Halle Berry aveva peraltro anche coprodotto... C'è speranza che sia venduto a qualche altro distributore o a un'altra piattaforma, che lo presentino così com'è?

La storia di The Mothership vede Sara Morse (Berry) scoprire uno strano oggetto extraterrestre sotto la sua casa, a un anno di distanza dalla scomparsa di suo marito, nonché padre dei suoi due figli. Cos'è successo?