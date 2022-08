The Menu: il nuovo promettente trailer della commedia horror con Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult

News Cinema

Uscirà nei nostri cinema il 17 novembre The Menu, il curioso film con Ralph Fiennes, di cui vi mostriamo il nuovo trailer.

Arriverà nei nostri cinema con Walt Disney Company Italia l'intrigante horror comedy The Menu, di cui è appena uscito un nuovo trailer e che siamo curiosissimi di vedere! Nel cast ci sono Ralph Fiennes nei panni dello chef e Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult nel ruolo di una giovane coppia che si reca assieme ad altri ricconi nel suo esclusivissimo ristorante su un'isola remota. E cosa mai potrebbe andare storto?

The Menu: un horror comedy dalle molte sorprese

The Menu è diretto da Mark Mylod con la consulenza della celebre chef francese Dominque Creen, anche se il trailer lascia immaginare che sul menu possono esserci in questo caso portate che non avremmo molta voglia di assaggiare. Oltre agli attori citati, nel cast ci sono anche Hong Chau, Janet McTeer, Judith Light, Reed Birney, Paul Adelstein, Aimee Carrero, Arturo Castro, Mark St. Cyr, Rob Yang e John Leguizamo. Prima dell'uscita il film avrà la sua anteprima mondiale al festival di Toronto.