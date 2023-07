The Marvels, il nuovo trailer presenta il villain di Zawe Ashton

News Cinema

Il nuovo trailer di The Marvels non solo mostra il legame tra Carol Danvers, Monica Rambeau e Kalama Khan, ma anche il vero obiettivo di Dar-Benn, villain interpretata da Zawe Ashton. Il film con Brie Larson sarà nei cinema italiani dall'8 novembre prossimo.

Il nuovo trailer in italianodi The Marvels presenta la rabbia di Dar-Benn, personaggio villain interpretato da Zawe Ashton che così debutta nell’universo Marvel. A causa sua, Carol Danvers (Brie Larson) dovrà gestire il suo potere con altre due supereroine già introdotte in TV: Kamala Khan dritta da Ms. Marvel e Monica Rambeau, figlia di Maria Rambeau, cara amica di Captain Marvel ai tempi e apparsa in versione adulta in WandaVision. Ogni volta che una delle tre si ritrova ad usare i propri poteri finiscono per scambiarsi di posto, un rischio se si considera che Carol Danvers è abituata a fronteggiare nemici spietati in ogni angolo della galassia. Il nuovo trailer, diffuso dai Marvel Studios, mostra le tre supereroine cercare di trovare un punto d’incontro con la guida di Nick Fury.

The Marvels, il nuovo trailer in italiano mostra più dell’antagonista e la famiglia di Goose

Anche se i Marvel Studios hanno preferito non essere coinvolti del tutto al San Diego Comic-Con quest’anno, non hanno potuto resistere alla tentazione di condividere un nuovo trailer con protagoniste The Marvels, il gruppo di supereroine che quest’autunno conquisterà il grande schermo e aiuterà a portare avanti la linea tracciata già in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, approfondendo la Fase 5 dell’MCU. Nel nuovo trailer è presente anche Nick Fury che aiuterà le tre supereroine a trovare un modo per collaborare, così come appare anche Dar-Benn, la nuova villain che ha intenzione di vendicarsi di Carol Danvers e distruggere diversi mondi.



The Marvels: Il Nuovo Trailer in Italiano del Film con Brie Larson - HD

Diretto da Nia DaCosta, il film dovrebbe arrivare in sala l’8 novembre 2023, salvo modifiche dell’ultimo minuto, una scelta che potrebbe verificarsi considerato lo sciopero di attori e sceneggiatori in corso. Gli studios hanno accompagnato il nuovo trailer anche con un poster promozionale ultra colorato e dove appaiono anche gli innumerevoli gattini di Goose. In merito al cambiamento del suo personaggio tra Captain Marvel e The Marvels, Brie Larson ha raccontato a GMA (via ComicBook):

Il primo era la storia delle origini. Ora sta scavando in alcune delle sue complessità. Che c’è molto di più in lei, che ci sono parti che non sono così affascinanti. Possiamo vedere che è un’eroina ma intesa come una persona che non prende sempre tutte le decisioni giuste.