The Marvels battuto da C'è ancora domani nel primo giorno nei cinema italiani

News Cinema

Niente, nemmeno un blockbuster Marvel può qualcosa contro C'è ancora domani di Paola Cortellesi, che in una sola giornata, nel debutto del cinecomic, l'ha battuto di 2:1.

Al suo debutto nelle sale italiane, The Marvels dei Marvel Studios nulla ha potuto contro C'è ancora domani di e con Paola Cortellesi, il fenomeno delle ultime settimane: sono momenti da ricordare, perché non capita spesso che un blockbuster americano soccomba sotto i colpi di un film italiano, ma sta accadendo... e parliamo di un risultato di 2:1, stando ai dati Cinetel!



The Marvels: Il Nuovo Trailer in Italiano del Film con Brie Larson - HD

C'è ancora domani ha la meglio su The Marvels nel giorno del debutto