The Marksman, trailer: Liam Neeson vs messicani cattivi nel nuovo film d'azione dell'attore

News Cinema

Azione e armi da fuoco caratterizzano il nuovo film con Liam Neeson intitolato The Marksman di cui possiamo vedere il trailer appena diffuso.

Stavolta Liam Neeson è un cowboy che vive solitario in un ranch al confine con il Messico. E anche stavolta c'è qualcuno che ha bisogno di una lezione. The Marksman è il titolo di questo action movie, uno dei nuovi film dell'attore (un altro intitolato The Ice Road è ambientato invece sui ghiacci del Canada ed è in fase di riprese). Come vediamo nel fresco trailer di The Marksman qui sotto (e forse vediamo anche troppo, quasi l'intera storia condensata in due minuti) l'attore interpreta un uomo che suo malgrado incappa in una questione legata alle operazioni di traffico criminale di alcuni messicani. Il traffico è umano e ci va di mezzo un bambino che il personaggio di Liam Neeson decide di proteggere attirando su di sé l'ira dei criminali.

The Marksman è diretto da Robert Lorenz, aiuto regista e produttore di lunga data dei film di Clint Eastwood. E a pensarci bene, questo film avrebbe tranquillamente potuto avere Eastwood nel ruolo di protagonista un paio di decenni fa (se non di più). Qui sotto il trailer di The Marksman che ha come data di uscita negli Stati Uniti il 21 gennaio (da noi ancora non si sa).