The Mandalorian & Grogu, Din Djarin torna in azione nel primo teaser trailer del film sequel

Din Djarin e il suo fedele apprendista tornano in azione nel primo e tanto atteso teaser trailer di The Mandalorian & Grogu, nei cinema italiani dal 20 maggio 2026.

The Mandalorian & Grogu riporterà finalmente l’acclamato universo di Star Wars sul grande schermo. Nato come sequel cinematografico diretto di The Mandalorian, ha mostrato al pubblico di curiosi il primo teaser trailer ufficiale riaccendendo l’entusiasmo nei confronti di Din Djarin e del suo inseparabile braccio destro. Nelle nuovissime immagini condivise da Lucasfilm appare anche Sigourney Weaver.

The Mandalorian & Grogu, il primo teaser trailer del film sequel di The Mandalorian

Questa è la via per Din Djarin e Grogu e sarà rigorosamente cinematografica. Dopo tre stagioni distribuite in streaming su Disney+, il mandaloriano preferito dai fan introdotto da Pedro Pascal è di ritorno sullo schermo per una nuova avventura. Il film, co-scritto e diretto da Jon Favreau, ha mostrato il primo teaser trailer introducendo personaggi già noti ed altri inediti come quello interpretato da Sigourney Weaver, che interagisce direttamente con i due protagonisti in una scena.

I dialoghi sono ridotti all’osso, ma il teaser non rinuncia all’iconica colonna sonora mandaloriana così come offre uno sguardo ai diversi personaggi che incontreremo sul grande schermo come il figlio di Jabba the Hutt, la cui voce originale sarà quella di Jeremy Allen White. La sinossi condivisa da Disney+ anticipa: “L'Impero del male è caduto e i signori della guerra imperiali sono ancora sparsi per la galassia. Mentre la neonata Nuova Repubblica si impegna a proteggere tutto ciò per cui la Ribellione ha combattuto, ha chiesto aiuto al leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e al suo giovane apprendista Grogu”.