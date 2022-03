The Lost City con Sandra Bullock e Channing Tatum, arrivano i character poster

News Cinema

Ci sono Sandra Bullock, Channing Tatum e Daniel Radcliffe tra i character poster della commedia avventurosa The Lost City, nelle nostre sale ad aprile.

The Lost City sarà nei cinema italiani dal 21 aprile: nel frattempo la commedia romantica e avventurosa interpretata da Sandra Bullock e Channing Tatum si mostra con i character poster ufficiali, dove ammiriamo anche il "cattivo" portato sullo schermo da un come sempre divertito Daniel Radcliffe. Il film debutterà nelle sale americane il 19 marzo.



The Lost City: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

The Lost City, i character poster della commedia con Channing Tatum e Sandra Bullock

The Lost City è la storia della scrittrice Loretta Sage (Sandra Bullock), specializzata in romanzetti d'avventura in posti esotici nei quali non metterebbe mai piede. Il volto del suo eroico protagonista Dash, nel marketing dei romanzi, è rivestito dal modello Alan (Channing Tatum). Proprio quando Loretta viene costretta a un viaggio promozionale col vanesio Alan, viene rapita dal cinico miliardario Fairfax (Daniel Radcliffe), deciso a ritrovare un tesoro nascosto seguendo le indicazioni che a suo parere Loretta deve conoscere, avendolo descritto in un libro. La donna piomba così in un'avventura rocambolesca degna dei suoi lavori, mentre Alan capirà di doversi trasformare da modello in vero eroe...

The Lost City, che vede nel cast anche Brad Pitt in una piccola autoironica parte, è diretto da Aaron e Adam Nee, in questo periodo al lavoro sul film tratto dai mitici Masters of the Universe per Netflix.