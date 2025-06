The Lost Bus: ecco il teaser trailer del nuovo film con Matthew McConaughey

News Cinema

Un film Apple Original diretto da Paul Greengrass e tratto da una storia vera: scopri il teaser trailer e la trama di The Lost Bus, che vedremo in sala e in streaming il prossimo autunno.

Ha fatto il suo debutto online il teaser officiale di The Lost Bus, un nuovo film Apple Original che è stato diretto da Paul Greengrass e vede protagonista Matthew McConaughey affiancato da America Ferrera. Ispirato a una storia vera che è stata raccontata da Lizzie Johnson nel libro “Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire”, adattato dallo stesso regista assieme a Brad Ingelsby, The Lost Bus racconta la storia dell'autista di uno scuolabus e di una maestra elementare che fanno di tutto per portare in salvo 22 bambini nel mezzo di uno degli incendi più terribili che abbiano mai devastato gli Stati Uniti, avvenuto nel nord della California nel 2018.

The Lost Bus debutterà il prossimo autunno in sale selezionate e in streaming su Apple TV+, e chissà che non possa essere uno dei titoli del Festival di Venezia 2025. Il cast comprende anche Yul Vazquez, Ashlie Atkinson e Spencer Watson, mentre tra i produttorici sono Jason Blum per la Blumhouse Productions e Jamie Lee Curtis per la Comet Pictures.

The Lost Bus: il teaser trailer del film